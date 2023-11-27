Футбольный клуб «Севастополь» подвел итоги сезона

В этом году футбольный сезон официально завершен. В марте 2024 года ФК «Севастополь» в рамках Лиги Содружеств сыграет с командами новых территорий.

ФК «Севастополь» 25 ноября на домашнем стадионе сыграл с ФК «Победа» из города Хасавюрт. Игра состоялась в рамках восьмого тура LEON-первенства России среди команд Второй лиги, дивизиона «Б», группы 1«Б» и окончилась с ничейным счетом 0:0. Но результат игры не повлиял на первое место в группе у ФК «Севастополь, которое он добыл себе досрочно.

«Сезон официально завершен, наша команда на первом месте в группе 1«Б».

Для первого сезона мы выступили достойно. Заняли первое место хоть и во второй группе, но это первое место. В начале к нам команды присматривались, мы присматривались к командам, нужно было сыграться. У нас было очень мало времени на подготовку перед этим сезоном, мы уже по ходу чемпионата проходили этот подготовительный этап. И как только все нормализовалось, мы выровняли игру, выровняли результат. Нам не хватило одного очка для того, чтобы зайти в тройку», — озвучил итоги сезона главный тренер команды Станислав Гудзикевич.

Через несколько дней он распустит команду. Футболисты встретятся уже в следующем году, ориентировочно 15 января. Радикальных изменений в составе команды в 2024 году не предвидится, хотя «точечная селекция» происходит постоянно. Например, в течение сезона футбольный клуб пополнился тремя игроками — защитниками Григорием Нелиякяном, Львом Потаповым и нападающим Ильей Грищенко.

Следующий сезон начнется в марте и закончится в ноябре. Футбольный клуб останется в дивизионе «Б», разделенном на четыре группы по географическому принципу. ФК «Севастополь» будет играть в первой группе, в которой уже много лет играют команды юга России. По окончании сезона победители выйдут в дивизион «А», пояснили в ФК «Севастополь».

Еще один футбольный клуб

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился футбольными планами. По его словам, Севастополю предстоит участие в Лиге Содружества, где будут играть сборные новых территорий России. Чемпионат новых территорий начнется, по предварительным данным, в марте. Севастополь, Республика Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области выставят по одной команде.

Губернатор считает, что в городе нужно создать еще одну футбольную команду — «Севастополь-2». По сути это будет команда для подготовки игроков в ФК «Севастополь», у футболистов появится возможность приобретать игровую практику. В нее войдут учащиеся спортивной школы №3 и студенческой сборной СевГУ.