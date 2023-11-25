Ремонт обещают ускорить

Обвал участка стены вдоль улицы Адмирала Октябрьского произошел 25 ноября примерно в 8.30 утра, что, как оказалось стало полной неожиданностью для городских властей. И это притом, что за несколько дней до того севастопольцев ответственно и компетентно заверяли, что ситуация контролируется, мониторится, а все тревоги горожан – не более, чем досужие разговоры и ничем не обоснованные страхи. Но гром-таки грянул и отнюдь не среди ясного неба.

Ближе к полудню и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов сбивчиво попытался объяснить, что же произошло. Он продолжал уверять, что ничто не предвещало обвала, что за аварийным участком стены внимательно следили, что решение демонтировать верхнюю часть аварийного участка в сентябре было правильным и что, несмотря на то, что стена-таки рухнула, надо радоваться тому, что никого не убило, не зашибло и даже не придавило.

Е.Горлов отрапортовал, что работы по уборке обвалившегося грунта с проезжей части ведутся ударными темпами, в течение пары часов все будет убрано и движение восстановят. И вообще перекрывать движение по спуску пока никто не собирается. Зато с подрядчиком будут разбираться правоохранительные органы, а с самим подрядчиком, разумеется, контракт будет разорван, а на объект зайдет другой.

— Уже привлечены организации, которые будут в дальнейшем выполнять работы. Опасные участки будем демонтировать в полном объеме. Сейчас открылись те процессы, которые воздействовали на движение стены. Полностью ликвидируем аварийные участки и продолжим работу по изысканиям для того, чтобы приступить к строительно-монтажным работам и полностью восстановить стену, — сказал Е.Горлов.

Он пообещал, что теперь-то всё пойдет куда быстрее, чем планировалось еще в начале текущей недели. И с заключением новая проектная организации поторопится, и в экспертизу, оказывается, можно будет зайти раньше, чем через полгода.

— Будем определять новую проектную организацию и в ускоренном сроке зайдем в экспертизу, получим заключение и незамедлительно приступим к строительно-монтажным работам, — обнадежил Е.Горлов. По его словам, приступить к работам можно будет в январе или в начале февраля 2024 года.

Он также сообщил, что новая проектная организация должна будет оценить техническое состояние и других участков стены по нечетной стороне ул.Адмирала Октябрьского.

Кстати, севастопольцы уже не впервые бьют тревогу по поводу состояния подпорной стены, параллельной обрушившейся. Она тоже явно ползет. А как раз над ней расположено здание Центра крови, дальнейшая судьба которого теперь вызывает беспокойство.

— Мы тоже обратили на это внимание и на ту подпорную стену, которая расположена выше. Сейчас будем делать усиление конструкций, которые есть и постараемся выйти из экспертизы быстрее, — попытался успокоить и.о.замгубернатора, в очередной раз удивив таким откровением. Действительно, почему обычные горожане видят происходящее, а те, кто это должен оценивать профессионально, нет?!

В завершении Е.Горлов в очередной раз пообещал, что «днем и ночью будем следить за движением оставшейся части стены».