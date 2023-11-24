Вышел в свет поэтический сборник «Стихи для фронта. Мы Вас любим! Ждем домой!»

В сборнике собраны произведения более 30 севастопольских поэтов, среди которых как профессиональные авторы, так и жены, вдовы, матери и дети героев СВО, чьи произведения вошли в рубрику "Музы героев". Авторы поэтическим словом решили поддержать наших воинов, отстаивающих на полях сражений суверенитет страны, сообщает пресс-служба Музея обороны Севастополя.



В предисловии к сборнику написано: «Мы хотим, чтобы эта маленькая книжечка была рядом с вами и на передовой, и в минуты отдыха. Чтобы она стала для вас духовной подпиткой и оберегом. Поддерживала веру в то, что вас любят и ждут!».



В презентации примут участие представители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые доставят экземпляры сборников воинам, находящихся на передовых рубежах СВО, и в библиотеки новых регионов.

Презентация книги состоится 28 ноября в ретрокинотеатре "Украина".

Кроме этого в рамках презентации состоится официальное открытие севастопольского корреспондентского пункта Межнационального информационного ресурса МИР-инфо, учрежденного Фондом "Одиссей".