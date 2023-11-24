В СевГУ открылась международная экологическая научная школа «Севан»

Полсотни студентов из Сирии, Ливана, Египта, Приднестровья и стран СНГ приехали в Севастопольский государственный университет для изучения черноморского побережья.

По словам организаторов, главная цель мероприятия – популяризация науки.

«Наука и научные исследования – ключевые составляющие национального суверенитета России. Школа «Севан» является одним из инструментов, которыми наше государство популяризирует научную деятельность. Впервые нам удалось победить в масштабном грантовом конкурсе, который организовало Министерство науки и высшего образования России», – отметил проректор по научной деятельности Севастопольского государственного университета Максим Евстигнеев.

В школе ведущие специалисты в области молекулярной и клеточной биофизики, генетики, программирования и робототехники будут говорить просто о сложном. Образовательная программа включает в себя лекции и мастер-классы, связанные с исследованиями морской акватории и приморских территории. Полученные теоретические знания студенты смогут применить на практике: в рамках проекта участники проведут экологические исследования, а главным событием станет мастер-класс на научно-исследовательском судне «Пионер-М». Участники получат опыт работы с гидроакустическим оборудованием и телеуправляемыми подводными аппаратами в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба СевГУ.

По словам иностранных студентов, такого уровня оснащения лабораторий в их странах нет.

«Сейчас мы получаем новые знания, которые будем применять в нашей стране. Мы планируем провести большую экологическую конференцию, в которой примут участие все экологи Приднестровья, чтобы поделиться опытом и своими наработками», – рассказал участник школы, студент четвертого курса Приднестровского государственного университета Кирилл Пакулич.

Международная молодежная экологическая научная школа «Севан» проводится в рамках Всероссийского фестиваля с международным участием «Море научных возможностей» и федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Мероприятие продлится до 26 ноября.