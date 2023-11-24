В севастопольских школе-интернате и детском саду детей кормили просроченными продуктами

Сотрудниками прокуратуры обнаружено, изъято и уничтожено почти сто килограммов мясной, рыбной и молочной продукции с истекшим сроком годности.

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при организации питания в образовательных учреждениях.

Установлено, что в одном из детских садов района и школе-интернате допущены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также ветеринарных правил.

На момент проверки в детском саду была обнаружена мясная и рыбная продукция неизвестного происхождения без маркировки и с истекшим сроком годности, используемая для при приготовления пищи для детей. В школе-интернате выявлена молочная продукция без ветеринарных сопроводительных документов и рыба без маркировки.

Директору школы-интерната и заведующей детским садом прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений законодательства.

После вмешательства надзорного ведомства более 98 кг просроченных продуктов питания, а также продуктов без маркировки, ветеринарных сопроводительных документов были уничтожены.

Кроме того, прокуратура района в отношении лиц, допустивших нарушения, возбудила дела об административном правонарушении: нарушении изготовителем требований технических регламентов и ветеринарно-санитарных правил.

Материалы дел находятся на рассмотрении в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора, сообщает пресс-служба Севастопольской городской прокуратуры.