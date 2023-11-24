Убыль населения планируют компенсировать мигрантами

Разработчики нового генплана Севастополя считают, что к 2046 году в структуре населения города увеличится доля возрастного населения. Они связывают это с усилиями государства по увеличению продолжительности жизни в РФ.

Таким образом, число пенсионеров вырастет, и этом фоне будет расти иммиграционный прирост экономически активного населения в возрасте от 15 до 39 лет.

Как считают специалисты ГАУС «Институт Генплана Москвы», это позволит снизить убыль населения в целом.

Они также рассчитали, что к 2046 году количество рабочих мест в городе достигнет 355 тысяч.

И это притом, что на сегодня показатель производительности труда в городе (740 тыс рублей на одного работника) вдвое ниже среднероссийского.

Причина, по мнению разработчиков генплана, во внешнеэкономическом давлении, устаревании основных производственных фондов, невысокой интеграции IT-средств повышения производительности труда, низких показателях генерирования валового регионального продукта на душу населения.

Решить проблему они рассчитывают формированием следующей отраслевой структуры экономики: на первом месте – операции с недвижимым имуществом в части генерируемого валового регионального продукта (аренда, сдача объектов недвижимости и.т.д.). Ставка делается также на значение города, как оплота безопасности всего юга страны, а значит, на деятельность, связанную с обеспечением военной безопасности. Перспективными также считаются виноградарство и виноделие, туризм, культура, образование, судостроение, оптовая торговля.