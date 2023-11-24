Проезд по Адмирала Октябрьского перекроют надолго

Для ремонта аварийных подпорных стен не обойтись без перекрытия движения по спуску с площади Восставших.

И.о. заместителя губернатора Евгений Горлов прокомментировал ситуацию с накренившейся после сильных дождей аварийной подпорной стенкой по нечетной стороне ул.Адмирала Октябрьского. По его словам, стенка вовсе не валится.

«Исполнитель работ провёл мониторинг состояния стены. В общей сложности расставлено 5 точек, которые фиксируют отклонение от вертикали. В центральной точке за 3 месяца оно составило 2,5см, в остальных — не более 2 мм», — сообщил Е.Горлов.

Директору управления по эксплуатации объектов городского хозяйства дано поручение запрашивать данные мониторинга раз в неделю. Если будет замечена динамика, то будут приняты более серьезные меры для обеспечения безопасности горожан.

До конца недели будет смонтировано водоотведение от аварийного участка и продлён участок ограждения для препятствия попадания туда людей.

Проектно-изыскательские работы завершаются и подрядная организация готова заходить в экспертизу.

«Процесс это небыстрый, так как сам объект непростой. Сложности добавляет и то, что у нас практически не осталось достоверных данных о тех работах, которые проводились здесь ранее», — пожаловался Е.Горлов и добавил, что реконструкция займет достаточно много времени.

На этот период вероятнее всего, движение по этой улице будет перекрыто полностью.