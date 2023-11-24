Погибших сотрудников «Черноморнефтегаза» наградили орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семи сотрудников госпредприятия «Черноморнефтегаз» орденами Мужества посмертно. Они отмечены «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга».

В указе президента говорится, что наград удостоены оператор по исследованию скважин Олег Гуреев, мастер по исследованию скважин Станислав Калязин, машинисты двигателей Сергей Клюка и Александр Морозов, операторы по добыче нефти и газа Игорь Кудым и Евгений Ширманов, повар Денис Скворцов. Также орденами Мужества посмертно награждены крымский предприниматель Василий Липецкий и водители крымской компании «Альт-эра» Илья Мелехин и Александр Рябко.

20 июня 2022 года ВСУ нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море. Всего на них находились 109 человек. 26 июня в Крыму была обстреляна буровая установка «Таврида», но пострадавших во время этой атаки не было. Работа на трех буровых платформах пришлось приостановить.