Новым генпланом хотят бороться с анклавностью городских территорий и с теневой экономикой

На этот раз москвичи показали новую версию, предложив ее в качестве предмета дискуссий и обсуждений.

Генплан представил заместитель директора института Николай Кикава, который начал с объяснения идеологии основного для города градостроительного документа.

– Генеральный план в первую очередь должен предложить размещение объектов регионального значения не в их конкретных локациях, а в масштабах функциональных зон, которые определяют перспективы дальнейшего направления развития локаций городских территорий, – заявил Н.Кикава.

Он также анонсировал рассмотрение генеральным планом вопросов экологии, транспортной инфраструктуры, планировочного развития и т. д., и обозначил отличие генплана от Правил землепользования и застройки (ПЗЗ): в первом речь идет о функциональных зонах, в ПЗЗ – о территориальных.

Новая версия генплана состоит из 11 томов, в которых раскрывается утверждаемая часть и материалы по обоснованию градостроительных решений – текстовые и графические. Часть графических, связанных с инженерной инфраструктурой и системами жизнеобеспечения города, засекречена.

Н.Кикава назвал задачи, которые ставились при подготовке генплана: обеспечить самодостаточность системы инфраструктурного обеспечения, сделать Севастополь более независимым от региональной энергосистемы, интегрировать территории Министерства обороны, с сохранением их режимного статуса, развивать портовые мощности, как конкурентное преимущество города.

Разработчики также заявили, что учли высокую сейсмичность городской территории, сложность рельефа – наличие многочисленных балок и холмов-, процессы береговой абразии северной части.

Еще один учитываемый аспект связан с существующей особенностью дисперсностью и анклавностью расселения, которую предполагается устранять, обеспечивая большую компактность и застроенность. Москвичи обратили внимание и на практическое отсутствие в городе территориального резерва для застройки «с нуля».

По их данным, 61,3% городских территорий – земли сельхозназначения и леса, имеется большое количество дачных массивов. Они же попытались сделать городскую среду проницаемой и доступной.

При подготовке генплана также были проанализированы следующие макроэкономические показатели.

Так, по данным статистики, на январь 2023 года численность населения Севастополя составляла 558 тыс человек, из которых 93% – жители города. Уровень занятости – примерно 60% (254 тыс человек). 65% генерируемого валового продукта приходится на сферу услуг, что близко к среднему показателю по РФ.

А общем объеме инвестиций бюджетная составляющая достигает 61%, что оценивается, как положительный тренд. Перспектива – в снижении доли бюджетных инвестиций и росте интереса частных инвесторов.

30% от всех занятых находятся в теневом секторе экономики, что разработчики оценили в качестве потенциала роста налоговых поступлений в бюджетную систему.