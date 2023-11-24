Генплан Севастополя рассчитали на 800 тысяч жителей

Новая версия Генерального плана Севастополя, представленная 23 ноября на Градостроительном совете, составлена на 800 тысяч жителей. Такой показатель разработчики из ГАУС «Институт Генплана Москвы» сочли оптимальным.

Как объяснила главный архитектор проекта Юлия Барковская, такой демографический прогноз определяется влияние рядом факторов.

Первый из них – тенденция к убыли населения по стране в целом.

По ее словам, если Севастополь остается на теперешних параметрах населения, не привлекая при этом миграцию, то к 2046 году численность населения Севастополя составит 240 тысяч человек.

Поэтому для города были просчитаны три основных сценария демографического прогноза. Первый в миллион человек основан на посыле, что город входит в тройку городов федерального значения и может претендовать на миллионное население.

Вторая цифра – в 800 миллионов человек— пролонгирована сценарием программы Социально-экономического развития.

Еще один вариант в 600 тысяч человек (стабилизирующий показатель) определяется минимальным миграционным приростом.

– Без миграции в городе Севастополе не будет расти численность населения. Соответственно, экономическая составляющая будет только падать, – убеждена Ю.Барковская.

По ее словам, для достижения миллионной численности необходимо, чтобы в год приезжали 22 тыс человек, строилось 660 тыс кв метров жилья, из них 600 тыс – многоэтажные жилые дома. Перечисленные показатели разработчики сочли недостижимыми.

Для обеспечения населения в 800 тысяч миграционное сальдо значительно снижается (приехзать должны 7 человек на каждую тысячу населения) и требуется намного меньше рабочих мест, которые нужно создать. Меняется и структура застройки: больше территорий отводится под ижс. Также

предлагается сценарий создания альтернативного центра города.

Сценарий в 600 тыс человек означает, что в город будут въезжать всего 6 тыс человек в год. При этом идея создания альтернативного центра отпадает.

Второй вариант развития выбран после анализа всех трех, как могущий дать наибольший эффект по развитию, планировке и экономической составляющей.

– В итоге мы выбрали сценарий в 800 тысяч человек с равномерным развитием фактически всех территорий. Мы сохраняем планировочную структуру Севастополя, его характерные особенности, уплотнение происходит за счет свободных территорий и все населенные пункты получают незначительные прибавки в населении и в территориях нового развития, которые они могут себе позволить. Не переуплотняя центра и не перекрывая их потребности, – сказала Ю.Барковская.