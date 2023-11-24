Нидерланды пока не подтвердили передачу скифского золота Украине

Университет Амстердама, который курирует работу музея Алларда Пирсона, сообщил, что пока не может подтвердить договоренность с Украиной о возвращении в страну скифского золота. Об этом сообщает РИА Новости .

"У меня пока нет никакой информации, которую я могла бы подтвердить", — заявила представитель пресс-службы университета в ответ на соответствующий вопрос информационного агентства.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины выступило с заявлением о том, что договорилось о порядке и логистике отправки ценных предметов.

«МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений», – сообщалось в телеграм-канале ведомства. Кроме того, в сообщении говорилось, что Музей Алларда Пирсона отказался от взыскания с украинской стороны стоимости девятилетнего хранения «наших музейных предметов».

О том, что решение суда в Нидерландах по скифскому золоту создаёт опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами, заявляло и Министерство иностранных дел РФ. В МИД добавили, что скифское золото является частью культурного наследия Крыма. В связи с чем Россия не оставит без реакции такие решения.

Напомним, Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил во временное пользование предметы из четырех музеев Крыма в 2014 году. Коллекция "скифского золота" была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка формировалась из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди экспонатов – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов. После аннексии полуострова Россией стало непонятно, кому возвращать ценные экспонаты: музеям в оккупированном Крыму или Украине.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", но в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. Суд в Амстердаме в 2021 году принял решение в пользу Украины. После этого крымские музеи обратились в Верховный суд. Девятого июня он постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины. В судебном решении говорится:"Решение Верховного Суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям".

Решение суда в Нидерландах передать крымские экспонаты Украине является несправедливым, но в дальнейшем история может исправить эту ситуацию. Такое мнение относительно судебного вердикта высказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Это вещи — не только золото и не только скифское — из крымских музеев. Это принципиальный вопрос, очень хорошо иллюстрирующий, что между правом и справедливостью существует большая разница. Суд решил, что эти вещи принадлежат Украине. Не важно, что решил суд. Эти вещи происходят из крымских музеев: они найдены на местах этих музеев, они были в этих музеях. Они являются не историей скифов, а историей этих городов и этих музеев. По всей справедливости человеческой они в эти музеи должны вернуться», — сказал М.Пиотровский.