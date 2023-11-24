Хотят построить два тоннеля и два вокзала

Существующую транспортную сеть собираются развивать за счет наращивания магистральной улично-дорожной сети и развития системы общественного транспорта. Основные элементы развития были озвучены в ходе заседания, он включают организацию Городской скоростной электрички, системы перехватывающих парковок и системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Новое и хорошо забытое старое

Ключевые предложения генплана таковы:

– Строительство Гераклейской рокады от Камышовского шоссе до Инкермана, с мостовым переходом через Килен-балку, проходом над Черной речкой и присоединением к Симферопольскому шоссе.

– Продление направления улицы Вакуленчука и улицы Пожарова двойным тоннелем. Один (мелкого заложения), с выходом на улицу Генерала Петрова, а также глубокого заложения (под Севастопольской бухтой с выходом в районе улицы Богданова). Вход в тоннели планируется сделать на пересечении Стрелецкого спуска и улицы Пожарова.

– Возвращение к идее городской электрички, с формированием кольцевой системы скоростного внеуличного транспорта.

Сформируют ТПУ

Система транспортно-пересадочных узлов, как предполагается, будет решать задачу не допуска внешнего транспорта – межрегионального и междугороднего — в город.

Крупные ТПУ планируется сформировать на:

– 7-м километре Балаклавского шоссе. Это позволит организовать там автовокзал и перевести маршруты внешнего пассажирского транспорта, организовать перехватывающую парковку. Туда же есть возможность перенести транспортное кольцо с 5-го километра;

– в районе Балаклавы, на основе остановочного пункта «Золотая балка»;

– на Камышовском шоссе, в зоне Фиолента, там пассажиры смогут пересаживаться на городскую скоростную электричку;

– на Гераклейской рокаде, где можно будет пересесть с личного транспорта на общественный.

— в зоне существующего ж/д вокзала.

Предлагают построить новый ж/д вокзал

На эту идею разработчиков генплана подтолкнули прогнозные цифры транспортного потока будущего – предполагается, что в сутки в Севастополь будет прибывать примерно 100 тысяч человек.

Такой большой поток не сможет быть обеспечен возможностями существующего ж/д вокзала.

Поэтому предлагается сформировать новый ж/д вокзал на Северной стороне, в районе создаваемой так называемой «точки роста». Как прозвучало, там есть возможность пространственно организовать современный вокзал, с пересадкой на автобусный транспорт и на формируемую линию пассажирского транспорта.