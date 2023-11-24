Хотят построить два тоннеля и два вокзала
В рамках представленного 23 ноября на Градостроительном совете нового генерального плана города разработчики (ГАУС «Институт Генплана Москвы») планируют сформировать мощный транспортный каркас.
Существующую транспортную сеть собираются развивать за счет наращивания магистральной улично-дорожной сети и развития системы общественного транспорта. Основные элементы развития были озвучены в ходе заседания, он включают организацию Городской скоростной электрички, системы перехватывающих парковок и системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).
Новое и хорошо забытое старое
Ключевые предложения генплана таковы:
– Строительство Гераклейской рокады от Камышовского шоссе до Инкермана, с мостовым переходом через Килен-балку, проходом над Черной речкой и присоединением к Симферопольскому шоссе.
– Продление направления улицы Вакуленчука и улицы Пожарова двойным тоннелем. Один (мелкого заложения), с выходом на улицу Генерала Петрова, а также глубокого заложения (под Севастопольской бухтой с выходом в районе улицы Богданова). Вход в тоннели планируется сделать на пересечении Стрелецкого спуска и улицы Пожарова.
– Возвращение к идее городской электрички, с формированием кольцевой системы скоростного внеуличного транспорта.
Сформируют ТПУ
Система транспортно-пересадочных узлов, как предполагается, будет решать задачу не допуска внешнего транспорта – межрегионального и междугороднего — в город.
Крупные ТПУ планируется сформировать на:
– 7-м километре Балаклавского шоссе. Это позволит организовать там автовокзал и перевести маршруты внешнего пассажирского транспорта, организовать перехватывающую парковку. Туда же есть возможность перенести транспортное кольцо с 5-го километра;
– в районе Балаклавы, на основе остановочного пункта «Золотая балка»;
– на Камышовском шоссе, в зоне Фиолента, там пассажиры смогут пересаживаться на городскую скоростную электричку;
– на Гераклейской рокаде, где можно будет пересесть с личного транспорта на общественный.
— в зоне существующего ж/д вокзала.
Предлагают построить новый ж/д вокзал
На эту идею разработчиков генплана подтолкнули прогнозные цифры транспортного потока будущего – предполагается, что в сутки в Севастополь будет прибывать примерно 100 тысяч человек.
Такой большой поток не сможет быть обеспечен возможностями существующего ж/д вокзала.
Поэтому предлагается сформировать новый ж/д вокзал на Северной стороне, в районе создаваемой так называемой «точки роста». Как прозвучало, там есть возможность пространственно организовать современный вокзал, с пересадкой на автобусный транспорт и на формируемую линию пассажирского транспорта.