Генеральный план Севастополя планируют принять в апреле или к июню

Как сообщил 23 ноября на заседании Градостроительного совета губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по итогам рассмотрения обновленного генерального плана города будет сформирована рабочая группа, которая после серии обсуждений должна будет внести в документ дополнения, изменения, а также исправить выявленные неточности.

Далее планируется перейти к формату публичных слушаний или публичных обсуждений, а также выставить экспозиции в районных администрациях.

– То, что общественные обсуждения будут проводиться, это однозначно, в формате экспозиций и размещения в сети интернет. Что касается публичных слушаний, то мы прекрасно понимаем, что нормативно позволяется их не проводить, поскольку в рамках по геплану одни публичные слушания уже проводились. Мы здесь требования регионального законодательства не нарушаем. С другой стороны, есть нюансы со средним уровнем реагирования при проведении масштабных мероприятий... Это я отдельно будут обсуждать с представителями правоохранительных органов, в каких объемах мы можем такие мероприятия провести. Но какие-то элементы публичных обсуждений, возможно, проведем, Возможно, встречи с отдельными группами. Законодательно для принятия генплана нам достаточно провести общественные обсуждения, — объяснил М.Развожаев.

Общественные обсуждения планируются с середины декабря до середины (или даже, до конца) января 2024 года.

Далее поступившие предложения и замечания рассмотрит рабочая группы, после чего будет опубликовано заключение. Параллельно будет проходить согласование генплана с федеральными органами исполнительной власти, на что уйдет еще месяц.

В марте доработанный и согласованный документ предполагается внести в Законодательное собрание Севастополя для утверждения.

– Самый пессимистический срок принятия генплана — до конца первого полугодия, самый оптимистический — апрель 2024 года, – настроил коллег М.Развожаев.