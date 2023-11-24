Депутаты одобрили в первом чтении бюджет Севастополя

Депутаты заксобрания Севастополя утвердили в первом чтении проект городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025-26 годов.

«Общий объем доходов бюджета города на 2024 год запланирован в размере 61,4 миллиарда рублей, на 2025 год – 56,3 миллиарда, на 2026 год – 70,9 миллиарда. Расходы на 2024, 2025 и 2026 годы соответственно составляют 64,7, 60,6 и 75,1 миллиарда рублей, – рассказал и.о. директора департамента финансов Алексей Плотников.

Запланированный дефицит бюджета в следующем году — около 3,3 млрд рублей и по 4,2 млрд рублей — в 2025 и 2026 годах. Покрыть его планируется за счет усиления работы с должниками и повышением эффективности распоряжения городским имуществом.

Поправки к проекту будут принимать до 30 ноября включительно. После этого документ рассмотрят во втором чтении.

Кроме того, в первом чтении был единогласно принят проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФ ОМС) на ближайшие три года. Как отметила его руководитель Татьяна Гроздова, общий объем доходов на 2024 год запланирован в размере 8,8 млрд рублей, на 2025 год – 9,4 млрд рублей, на 2026 год – 10,0 млрд рублей.

Объём расходов в эти годы составит 8,8, 9,4 и 10,0 млрд рублей соответственно.