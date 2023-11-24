Акваторию Черного моря ежедневно патрулируют вертолёты

Вертолёты Ка-29 и Ми-8 морской авиации ЧФ ежедневно патрулируют акваторию Черного моря. Летчики совместно с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными пунктами высматривают безэкипажные катера и скоростные лодки ВСУ.

Бэзэкипажные катера и скоростные лодки ВСУ не оставляют попыток атаковать пункты базирования флота и гражданские суда. На счету черноморских авиаторов уже не мало таких уничтоженных целей, которые несут прямую угрозу судоходству в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Кроме того, экипажи постоянно совершенствуют навыки по применению штатного вооружения вертолётов. Во флотских полигонах летчики тренируются уничтожать скоростные малоразмерные морские цели огнем из крупнокалиберного пулемета или неуправляемыми авиационными ракетами.