Заплатите налоги до начала зимы!

Больше 60% севастопольцев, которым в этом году пришли налоговые уведомления, уже их оплатили. Остальным нужно успеть до 1 декабря.

На сегодняшний день от населения в бюджет города поступило 304 миллиона рублей. В ряде случаев были применены налоговые льготы и вычеты на общую сумму порядка 70 миллионов рублей. Если все, кому пришли налоговые уведомления, заплатят вовремя, суммарно бюджет города пополнится на 517 миллионов рублей, сообщили в УФНС России по Севастополю.

Так, налог на имущество оплатили 57% севастопольцев получивших соответственные уведомления, транспортный налог — 62%, а земельный налог — 64%.

Специалисты УФНС России по Севастополю напоминают о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря.

Также налоговики напомнили, что с 1 января 2023 года действует новый порядок взыскания налоговой задолженности для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Те, кто не оплатил имущественные налоги, уже 2 декабря переходят в разряд должников. Ежедневно на неоплаченную сумму налога (включая выходные дни), будут начисляться пени в размере действующей ставки рефинансирования Центробанка РФ.

Севастопольцы стали платить налог на имущество с 2021 года. Первый платеж, с 80-процентой скидкой, нужно было внести до 1 декабря 2022 года. Анонсировалось, что полную сумму налога жители города-героя начнут платить только с 2033 года.