Выпуск социальных проездных карт временно приостановлен

Севастопольцы, желающие получить новую единую проездную городскую карту (ЕГКС) или переиздать проездной документ в связи с окончанием срока его действия, должны обратиться в департамент труда и социальной защиты населения, где им выдадут временные карты.

В «Севастопольскую газету» обратилась многодетная мать с просьбой разобраться, почему в городе перестали выпускать льготные ЕГКС для детей. Оказалось, что в настоящее время карты действительно не переиздаются.

— Никто не жалуется, никаких проблем у потребителя карт быть не должно, — сообщил «Севастопольской газете» заместитель генерального директора ООО «ЕГКС» Василий Репин.

Он уточнил, что на данный момент готовятся изменения в постановление правительства Севастополя №268 об утверждении порядка выпуска, выдачи и обслуживания единой городской карты Севастополя, а также правил пользования ЕГКС при осуществлении регулярных перевозок общественным транспортом.

— В связи с этим на сегодняшний день льготные карты ЕГКС для детей не переиздаются. Но у их владельцев не должно возникать никаких проблем. Поскольку в департаменте труда и социальной защиты населения им должны все разъяснить и выдать временные карты, — заявил В.Репин.

Напомним, что в случае повреждения или утери карты необходимо обратиться в отделения банка-эмитента (Банк «Россия») для блокировки банковского приложения и получения разъяснений о дальнейших действиях.

Новость о том, что городские власти хотят отказаться от карт ЕГКС стало шоком для многих севастопольцев. На заседании местного парламента 1 июня и.о. вице-губернатора Павел Иено заявил о намерении правительства города в перспективе отказаться от оплаты проезда этими картами в пользу других безналичных средств оплаты. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал карты ЕГКС «прошлым веком».

«Сейчас есть приложения цифровые, когда можно картой любого банка пользоваться так же, как картой ЕГКС, не нося с собой отдельную чипированную карту, которая к тому же имеет ограниченный срок действия», — добавил губернатор. Он подчеркнул: переход на «более эффективное, более удобное цифровое решение» будет постепенным, а пока карты продолжат действовать.