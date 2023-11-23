Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за осадков и сильного ветра

На 25-27 ноября из-за сильных дождей, снегопада и ветра до 38 м/с в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. 26 и 27 ноября усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 28-33 м/с, местами — до 38 м/с», — цитирует сообщение МЧС ТАСС.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра с порывами до 35 м/с. По данным Минэнерго РФ, в воскресенье без электроснабжения остались более 50 тысяч жителей полуострова. Кроме того, в Республике Крым ветер повредил кровли 29 многоквартирных домов и повалил более 600 деревьев в населенных пунктах.