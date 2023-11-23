Школьников познакомили с творческими профессиями

В Севастопольском производственном художественном колледже в рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» прошли профпробы, на которых учащимся школ рассказали о профессиях — художник по костюмам и специалист по декоративно-прикладному искусству.

Образовательная программа «Билет в будущее» действует уже три года.

— На нашей площадке ребята будут знакомиться с профессией «художник по костюмам». На мастер-классе им расскажут про конструирование одежды. Также они с помощью преподавателей попробуют смоделировать образ, — рассказала преподаватель спецдисциплин в Севастопольском художественном профессиональном колледже Наталья Самухова.

В колледже сейчас обучают конструированию, моделированию и технологии швейных изделий — смежной художнику по костюмам специальности.

По словам Н.Самуховой, ребята, которые приходят на ознакомительные экскурсии в колледж, — это потенциальные абитуриенты. Некоторые из них возвращаются и становятся студентами.

— В прошлом году у нас на дне открытых дверей был мастер-класс, а на сегодняшний день трое девочек, которые его посещали и которых я хорошо помню, обучаются в колледже в группе конструкторов, — уточнила преподаватель.

В этот раз на пробные занятия в колледж пришли девятиклассники школы №14. На мастер-классах они пытались создать образ по источникам вдохновения.

Ученица 9-А Анастасия Ткаченко пришла на уроки профориентации, потому что ее интересует дизайн одежды.

— Я рисую с шести лет и хочу попробовать себя в дизайне. Из предложенных источников вдохновения — мне понравились цветочные натюрморты, возможно, я использую эту композицию при составлении образа, а также, поскольку я увлекаюсь аниме, я выбрала интересный персонаж, мне нравятся его костюмы, они вдохновляют на создание новых образов, — поделилась идеей девушка.

В соседней аудитории знакомили с другой творческой профессией.

— Здесь школьники узнают о декоративно-перекладном искусстве. Для практической части сегодняшнего мероприятия мы выбрали хохломскую роспись, поскольку хохлома — считается визитной карточкой России, — объяснила преподаватель спецдисциплин колледжа Юлия Работяжева-Черняева. Ей в проведении мастер-класса помогали студенты четвертого — выпускного курса. Они уделили внимание каждому школьнику, советом, консультацией и собственным примером.

По словам преподавателя, эта специальность нацелена на подготовку квалифицированных педагогов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В будущем выпускники факультета могут работать в дошкольных детских учреждениях воспитателями, в школах — учителями рисования, поступить в высшие учебные заведения.

Своими впечатлениями от практических занятий с «Севастопольской газетой» поделилась ученица 9-Б класса Ева Коржаневская.

— Посетить мастер-класс в художественном колледже нам предложила классный руководитель. Узнать, что да как. И вот мы здесь. У нас было первое занятие по хохломской росписи. Честно сказать, это очень интересно и весело. Но если честно, я не увлекаюсь рисованием и дизайном. Я хочу связать свою жизнь с медициной, может быть, с психологией. Но это еще надо обсудить с родителями, — рассказала Е.Коржаневская.

Кто знает, может, после подобных мастер-классов девушка изменит своей мнение. Время подумать еще есть.

Напомним, что в субботу, 25 ноября, в Севастопольском производственном художественном колледже, ул.Адм.Макарова, 33, с 10.00 до 14.00 состоится День открытых дверей.