Рекомендовано поискать документацию о «Матросе и солдате»

Комиссия научно-методического совета при Севнаследии отправила эскизный проект сохранения монумента на мысе Хрустальный на доработку. О чем и проинформировала общественность в социальных сетях.

«Сегодня на заседании научно-методического совета при Севнаследии рассмотрены проектные решения стадии «Эскизный проект» научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Скульптурная композиция «Солдат и матрос» на мысе Хрустальный», — сообщила пресс-служба Управления охраны объектов культурного наследия.

По результатам рассмотрения эскиза членами совета были высказаны замечания о необходимости доработки историко-архивных и библиографических исследований, а также более тщательной проработки ранее разработанной проектной документации. Кроме этого указано на дополнительную работу, связанную с инженерно-техническими исследованиями, испытаниями и расчетами конструктивных элементов объекта и детальной проработке и обосновании принципиальных конструктивных решений.

На основании этого советом принято решение отправить материалы на доработку с последующим представлением на заседании совета.

Напомним, в конце августа между ГБУ «Парки и скверы» и севастопольской компанией «Севпроектмонтаж» заключен 57-миллионный контракт на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Скульптурная композиция «Матрос и Солдат» и благоустройству прилегающей территории. Согласно техзаданию разработчики обязаны предусмотреть устройство инженерных систем и коммуникаций, ремонт твердых покрытий, устройство малых архитектурных форм, городской мебели, безбарьерный вход на территорию, высадку зеленых насаждений.

Работа над проектом должна была завершиться к 25 декабря 2023 года.