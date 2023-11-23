Растет заболеваемость ОРЗ

На данном этапе в Крыму и Севастополе циркулируют негриппозные респираторные вирусы.

За прошедшую неделю,с 13 по 19 ноября, в Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 2426 человек. Показатель на 10 тысяч/населения — 46,5, это выше уровня предыдущей недели на 24,1%.

В Крыму инфицировано 7 090 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость возросла на 20,9%. Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией не гриппозных респираторных вирусов, преимущественно риновирусов и вирусов парагриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики: в период подъема уровня заболеваемости следует избегать мест массового скопления людей, ограничить нахождение в общественном транспорте, использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки и проводить обработку антисептиками.

Кроме этого, рекомендуется привиться против гриппа. За прививкой необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.