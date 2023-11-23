Просмотровые окна у музея Крошицкого пытаются избавить от конденсата

Тротуарную плитку вокруг стеклянных просмотровых окон у здания Художественного музея сняли по периметру, а сами окна укрыли пленкой. Таким образом строители пытаются побороть злополучный конденсат влаги на стекле.

Вопрос о просмотровых окнах возник еще в начале апреля. Жители города заметили, что стекла по какой-то причине запотевают изнутри. На поверхности почти постоянно были виды капли влаги.

Тогда руководитель Севнаследия Ирина Масликова во время своего отчетного выступления по итогам работы за 2022 год в Законодательном собрании Севастополя заверила депутатов, что окна запотевать не будут, а само явление запотевания объяснила такое явление продолжающимися пусконаладочными работами внутри здания и незавершенностью работ по сетям отопления и вентиляции.

По ее словам, нужно время, чтобы «после реставрации стабилизировать здание в плане требований температурно-влажностного режима».

И.Масликова также сказала, что в помещениях «минус первого этажа» будут храниться художественные экспонаты, поэтому никакого конденсата там быть не должно, заверив, что когда музей начнет функционировать, системы отопления и вентиляции заработают в полную силу.

Каково же было удивление жителей города, когда в ноябре, накануне приближения сезона дождей, окна вдруг начали демонтировать. Как оказалось, все из-за того же процесса запотевания.

По состоянию на 23 ноября стекла возвращены на место, разобранная плитка так и остается разобранной, а в качестве укрытия от дождей примыкания к стеклам закрывают плиткой. На вопрос, почему так, рабочий ответил весьма лаконично:

— Как сказали, так и делаем!

Напомним, что музей им. М.П.Крошицкого ремонтируют с 2018 года. Ввести его в эксплуатацию городские власти обещали не один раз. Очередным сроком назывался ноябрь, зачем декабрь 2023 года. Однако вместо сдачи, как оказалось, строители начали устранять недоделки сделанного. О перевозке картин, судя по всему, речь пока не идет.