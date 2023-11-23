Накренившуюся подпорную стену накроют крышей

Столь неожиданное решение от городских властей прозвучало после того, как жители Севастополя стали активно выражать беспокойство нынешним состоянием аварийного участка подпорной стенки вдоль ул.Адмирала Октябрьского. Того самого, верхнюю часть которого под объективы видеокамер демонтировали сентябрьской ночью, чтобы он не обрушился на проезжую часть.

С тех пор осень вступила в свои права — идут дожди. Раскуроченная стена еще сильнее накренилась. Что не удивительно! Во время воскресного ливня 19 ноября со стены на все ту же проезжую часть дождевая вода лилась водопадом. Да так, что бдительные горожане поневоле задались вопросом — не приведет ли явно увеличившийся крен к еще большей беде?!

Севастопольцев поспешил успокоить заместитель директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексей Зубарев, сообщив о весьма оригинальном решении. Для защиты от попадания осадков в тело внепланово обрушенного участка стены над ней соорудят защитную кровлю.

Заодно он обратился к горожанам с просьбой не ходить по тротуару под стенкой, а пользоваться лестницей на четной стороне ул.Адмирала Октябрьского.

Вторым спикером по животрепещущей теме выступила представитель компании «Миртек», главный инженер проекта Татьяна Яблонская. По ее словам, с «Миртеком» заключен контракт по разработке проектно-изыскательской документации по реконструкции подпорных стен с двух стороны улицы Адмирала Октябрьского.

— Уже выполнены проектные изыскания, по результатам которых было определено, что этот участок является аварийным. Произведен демонтаж и до сегодняшнего дня мы проводим постоянный мониторинг состояния подпорной стены. Значительных изменений не наблюдается. В это время нами принимается решение по методу реконструкции подпорной стены, разрабатываются технические решения, — ничего нового не сообщила Я.Яблонская.

Далее она обрисовала довольно неблизкую перспективу восстановления накренившейся стенки:

— Мы разрабатываем проектную документацию, в дальнейшем будем получать заключение экспертизы и, надеемся, что в следующем году — весной-летом приступим к ее монтажу.

Что касается установки крыши над промокающей скалой, то этим займутся в ближайшие дни, включая выходные. Пока же, по словам А.Зубарева, идет поиск конкретного решения, каким образом сделать покрытие верха стены в виде кровли, с водоотводящей системой, которая будет препятствовать намоканию грунта.

По второй лестнице в дождь не пройти

На предложение ходить по противоположной стороне улицы сразу отреагировали пользователи соцсетей. Они посоветовали А.Зубареву самому попробовать пройти по этой части лестницы во время дождя, преодолевая потоки воды, которые низвергаются сверху по ступеням. Таков результат ремонта лестницы, выполненного в 2019 году.