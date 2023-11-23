Мэрия Феодосии не занималась бродячими псами

Суд требует от администрации Феодосии выплатить 50 тысяч рублей семье девочки, которую в январе укусила бездомная собака. Ребенка пришлось лечить и вакцинировать.

Эти деньги — возмещение морального вреда за «физическую боль, физические и нравственные страдания» ребенка, сообщила пресс-служба Феодосийского городского суда.

Иск в суд подала прокуратура Феодосии, которая установила, что городская администрация заключила муниципальный контракт по отлову бродячих животных только в конце февраля 2023 года, а до это собаки чувствовали себя в Феодосии вольготно.

Решение суда суда пока не вступило в законную силу, так как чиновники пытаются его обжаловать в апелляционной инстанции.

Кстати, сообщения об укушенных псами в Крыму в последнее время появляются регулярно. В сентябре 2023 года суд Феодосии заставил администрацию города выплатить 100 тысяч рублей двум подросткам, пострадавшим от нападения бездомных собак.

Исковые заявления по подобным происшествиям подавали в суды прокуроры Армянска и пгт Кировское. В сентябре суд Армянска потребовал от мэрии выплатить 50 тысяч рублей семье шестилетнего мальчика. Компенсацию пострадавшему выплатила в апреле и администрация пгт Кировское, которая после этого оперативно заключила муниципальный контракт на отлов бродячих животных.