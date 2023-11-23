Личное мнение чиновницы о китайских туристах может стоить ей должности

Тогда, отвечая на вопросы депутатов, Л.Остапенко жестко высказалась о туристах из Китая. Сначала чиновница заявила, что к приему туристов из КНР город не готов, а в управлении по туризму считают работу в этом направлении нецелесообразной. На уточняющие вопросы она добавила: «В первую очередь это турист, который не привозит денег в регион. Он скупает золото и какие-то наши драгоценные вещи. Но при всем при этом инфраструктуру разрушает капитально».

Такая позиция руководителя одной из приоритетных отраслей городской экономики удивила и возмутила не только парламентариев, но также работников туристической и сферы обслуживания. В местных СМИ эта тема обсуждалась, но на официальном уровне никаких заявлений и решений относительно словесных вольностей Л.Остапенко не последовало.

И вот спустя три недели с заявлением в соцсетях выступила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. Она сообщила, что с начальником туристического управления «провели разъяснительную беседу» и в ее отношении началась служебная проверка. Могут и уволить.

«Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащих, занимающих такую должность», — написала вице-губернатор и добавила, что в Севастополе много совместных проектов с Китаем, здесь очень ждут отдыхающих из Поднебесной и надеются, что «связи будут нарастать только по экспоненте».

«Хочу подчеркнуть, что сказанное ею касательно туристов из КНР, — это не позиция Правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать», — уточнила М.Литовка.

Тратят много

То, что китайские туристы не слишком щедры во время путешествий, — распространенное мнение, но действительности не соответствует.

До пандемии китайские туристы были лидерами по тратам среди посещавших Россию иностранцев. В 2019 году совокупные траты граждан КНР в России, включая туристов, достигли миллиарда долларов, следовало из данных ЦБ.

Такая динамика объяснялась тем, что Россия в течение многих лет из-за слабого рубля была одним из наиболее востребованных у китайских туристов рынков для покупки премиальных и люксовых товаров: одежды, сумок, обуви, часов, украшений и других, отмечала международная консалтинговая компания Deloitte. Например, у московского ЦУМа доля покупателей из Китая достигала 7% от общего числа клиентов, а у петербургского Дома ленинградской торговли (ДЛТ) — 17%. Кроме этого, китайцы были активными посетителями российских музеев — например, в Государственном историческом музее (ГИМ) в 2019 году до 70% от общего числа иностранных туристов были из Китая.

По мнению экспертов из Ассоциации туроператоров, китайские туристы в России тратят почти на четверть больше других гостей, а за время пандемии китайский турист сильно изменился. Сейчас нет дешевых чартеров с туристами, которые размещались в дешевых отелях, ели только в «своих» ресторанах и ездили в «свои» магазины. Сегодня турист из Китая более состоятельный и размещаются в отелях от 3 до 5 звезд. Есть как очень дорогие индивидуалы, так и группы со средним бюджетом.