Личное мнение чиновницы о китайских туристах может стоить ей должности
Через три недели правительство Севастополя обратило внимание на некорректные высказывания начальника управления туризма Ларисы Остапенко на заседании Законодательного собрания 31 октября.
Тогда, отвечая на вопросы депутатов, Л.Остапенко жестко высказалась о туристах из Китая. Сначала чиновница заявила, что к приему туристов из КНР город не готов, а в управлении по туризму считают работу в этом направлении нецелесообразной. На уточняющие вопросы она добавила: «В первую очередь это турист, который не привозит денег в регион. Он скупает золото и какие-то наши драгоценные вещи. Но при всем при этом инфраструктуру разрушает капитально».
Такая позиция руководителя одной из приоритетных отраслей городской экономики удивила и возмутила не только парламентариев, но также работников туристической и сферы обслуживания. В местных СМИ эта тема обсуждалась, но на официальном уровне никаких заявлений и решений относительно словесных вольностей Л.Остапенко не последовало.
И вот спустя три недели с заявлением в соцсетях выступила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. Она сообщила, что с начальником туристического управления «провели разъяснительную беседу» и в ее отношении началась служебная проверка. Могут и уволить.
«Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащих, занимающих такую должность», — написала вице-губернатор и добавила, что в Севастополе много совместных проектов с Китаем, здесь очень ждут отдыхающих из Поднебесной и надеются, что «связи будут нарастать только по экспоненте».
«Хочу подчеркнуть, что сказанное ею касательно туристов из КНР, — это не позиция Правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать», — уточнила М.Литовка.
Тратят много
То, что китайские туристы не слишком щедры во время путешествий, — распространенное мнение, но действительности не соответствует.
До пандемии китайские туристы были лидерами по тратам среди посещавших Россию иностранцев. В 2019 году совокупные траты граждан КНР в России, включая туристов, достигли миллиарда долларов, следовало из данных ЦБ.
Такая динамика объяснялась тем, что Россия в течение многих лет из-за слабого рубля была одним из наиболее востребованных у китайских туристов рынков для покупки премиальных и люксовых товаров: одежды, сумок, обуви, часов, украшений и других, отмечала международная консалтинговая компания Deloitte. Например, у московского ЦУМа доля покупателей из Китая достигала 7% от общего числа клиентов, а у петербургского Дома ленинградской торговли (ДЛТ) — 17%. Кроме этого, китайцы были активными посетителями российских музеев — например, в Государственном историческом музее (ГИМ) в 2019 году до 70% от общего числа иностранных туристов были из Китая.
По мнению экспертов из Ассоциации туроператоров, китайские туристы в России тратят почти на четверть больше других гостей, а за время пандемии китайский турист сильно изменился. Сейчас нет дешевых чартеров с туристами, которые размещались в дешевых отелях, ели только в «своих» ресторанах и ездили в «свои» магазины. Сегодня турист из Китая более состоятельный и размещаются в отелях от 3 до 5 звезд. Есть как очень дорогие индивидуалы, так и группы со средним бюджетом.