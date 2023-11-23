Крупного должника поймали на дороге

Севастопольские патрульные задержали автомобиль, водитель которого накопил 20 миллионов рублей долгов и административных штрафов, в том числе за нарушения ППД. На машину должника наложен арест.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Honda CR-V для проверки. И их ждал сюрприз: оказалось, что 41-летний владелец иномарки задолжал два десятка миллионов рублей по исполнительным производствам. Все постановления он получил и своих долгах знал, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

На место задержания прибыли судебные приставы и наложили арест на автомобиль.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает водителей, что работа по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, в том числе за нарушение ПДД, ведется ежедневно. И должники периодически попадаются. Например, на прошлой неделе была остановлен автомобиль, владелец которого вовремя не заплатил штрафы и долги на один миллион рублей.