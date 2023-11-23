Дорожное кольцо вокруг Азовского моря замкнут за пять лет

Проект создания транспортного кольца вокруг Азовского моря потребует, по предварительным подсчетам, строительства и ремонта более двух тысяч километров дорог — как федеральных трасс, так и региональных.

Об этом сказал в эфире телеканала «Россия-24» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Ранее М.Хуснуллин сообщал, что пятилетняя программа дорожного строительства в РФ уже сформирована, в ее рамках дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1 400 км будет реконструировано, в том числе участками расширено до четырех полос. Кольцо проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области.

«Мы смотрим в перспективу — СВО закончится, дороги отремонтируют. Какие основные транспортные задачи? Мы доложили президенту — считаем, что нужно делать полноценное транспортное кольцо вокруг Азовского моря. Азовское море стало внутренним морем, и нам его нужно развивать и с точки зрения передвижения жителей, и с точки зрения экономики, и с точки туризма. Мы рассчитали этот маршрут — более двух тысяч километров», — цитирует М.Хуснуллина ТАСС.

По его словам, планируется провести работы в течение пяти лет.

«Он (маршрут — прим. ТАСС) состоит из нескольких элементов, например, часть дорог, которую мы строим, начиная от обхода Краснодара и выхода на Крымский мост, это и дорога Таврида, и съезды <...>. Мы посчитали развитие и расширение этих дорог — где-то до четырех полос расширяем, где-то дополнительно мосты строим — и также смотрим всю региональную сеть, чтобы подтянуть к этой дороге. Это мегапроект — порядка 2 тысяч с лишним километров», — пояснил М.Хуснуллин.