До 1 декабря нужно «переобуть» автомобиль

Севастопольским автомобилистам до 1 декабря нужно успеть поставить на машины зимнюю резину. В Госавтоинспекции предупредили, что будут проверять и штрафовать.

«Госавтоинспекция Севастополя планирует в зимний период проводить рейдовые проверки с целью выявления транспортных средств, эксплуатирующийся с нарушением действующего законодательства. Особое внимание будет уделяться транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Согласно регламенту Таможенного союза, запрещается ездить на автомобилях без зимних шин в декабре, январе и феврале. Особенно это касается легковых автомашин категории M1 (пассажирские автомобили с количеством не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольших грузовиков категории N1 (массой не более 3,5 тонн).

В ГИБДД напомнили, что летняя резина жестче зимней по составу, это помогает в самую сильную жару не скользить на плавящемся асфальте. Однако, когда температура снижается, шины твердеют, что может привести к заносам и авариям.

С 1 сентября 2023 года в силу вступило постановление, которое запрещает использование зимних шин летом, а летних — зимой. В первом случае это обуславливается порчей асфальтового покрытия, во втором — дорожной безопасностью. Штраф за несоблюдение правил составляет 500 рублей. Впрочем, можно использовать и всесезонную резину, но только с определенными свойствами. Например, с маркировкой «M+S», «M&S» и изображением горной вершины.

В комплектации автобусов и грузовиков массой более 3,5 тонн в обязательном порядке должны быть еще и цепи противоскольжения. Их не обязательно эксплуатировать всю зиму, но нужно держать в машине на случай осложнения дорожной обстановки.