За пьяную езду лишился прав и автомобиля

Жителю Севастополя употребление спиртных напитков не мешало управлять автомобилем. Но кара его настигла: сначала административное наказание, а через две недели — и уголовное.

В июле 2023 года 44-летний мужчина был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Должных выводов он не сделал — через две недели выпил и снова сел за руль. Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя на ул.Ревякина. От медицинского освидетельствования он отказался. Так как состояние водителя не вызвало сомнений, было возбуждено уголовное дело. Нахимовский районный суд Севастополя с учетом мнения назначил виновному 160 часов обязательных работ и на два года лишил права управлять транспортными средствами.

Кроме того, по приговору суда у него конфисковали автомобиль марки «Рено-Сандеро», сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.