Воздушные тревоги детям нужно перетерпеть

Севастопольские родители, чьи дети ходят в детские сады, пожаловались на условия в укрытиях во время воздушных тревог. И.о.директора департамента образования Севастополя Максим Кривонос ответил, что надо потерпеть.

— Должны ли кормить детей во время воздушной тревоги, если она длится не один час? — задали севастопольцы первый вопрос руководителю департамента образования в прямом эфире ЦУР.

— Давайте сразу определимся с понятийным аппаратом. У нас убежищ, бомбоубежищ на территории школ и детских садов нет. У нас есть временные укрытия. В бомбоубежищах, действительно, предусмотрено питание и долгое нахождение на объекте, — ответил М.Кривонос и напомнил, что главная задача таких укрытий — спрятаться от возможного поражения осколками.

Если в детских садах и школах есть подвалы, так называемые заглубленные помещения, детей во время воздушной тревоги спускают туда. Но существуют нормативы, какое количество человек там может разместиться. Если подходящего помещения в образовательном учреждении нет или подвал маленький, тогда воспитанников детсадов и школ выводят в коридоры, где нет окон или их мало.

Но родители жаловались и на плохие условия в заглубленных помещениях в детсадах. В частности, несколько жалоб было на детский сад №15 на пр.Октябрьской революции: «Вместо пола — пыль и грязь, темно везде, вентиляция отсутствует, стены грязные, кирпичные».

По словам М.Кривоноса, минимальные условия — это запасы воды, игрушки, наличие мест для сидения. Такие условия созданы везде. Во всех подвалах имеются бутилированная вода и одноразовые стаканчики. Представители департамента осмотрели детсады, в том числе №15 и №93, и нарушений не выявили.

— Да, там не будет плитки на полу, но там сухо, там тепло и безопасно, это такая грань, которую мы не сможем никакими деньгами закрыть, потому что невозможно построить детский сад под землей, — объяснил М.Кривонос.

По его словам, это временные неудобства, и необходимо «немножко потерпеть».