Вопрос с детским садом в селе Хмельницкое завис

Скандальная ситуация вокруг отсутствия детского сада в селе Хмельницкое набирает обороты. На этот раз целесообразность его строительства была высказана 14 ноября в ходе сессии Законодательного собрания Севастополя теперь уже первым заместителем губернатора города Алексеем Парикиным.

Таким образом он ответил на вопрос депутата Вячеслава Горелова, который сослался на поступившее на его имя коллективное обращение 172 жителей сел Хмельницкое и Черноречье, с приложенными к обращению подписями 62 родителей детей дошкольного возраста, проживающих в этих селах. На 3 октября 2023 года, как утверждают заявители, в селах Хмельницкое, Черноречье, Морозовка и Оборонное проживает 74 дошколенка.

Обращение В.Горелов еще в октябре перенаправил в правительство города, а в ноябре получил ответ за подписью и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, который не удовлетворил жителей села. Теперь вопрос о перспективах существования садика был задан А.Парикину.

— Земля в городе Севастополе — это самое дорогое, что есть, и ее нужно использовать рационально. Прислушиваясь к мнению жителей, менять вид разрешенного участка мы не будем, оставим, как есть. Но я бы подумал о развитии данного направления, о строительстве нового детского сада нужно подумать, когда в данном населенном пункте есть всего лишь восемь детей, — ответил депутату А.Парикин.

Детский сад был

Напомним, что жители села уже много лет добиваются возвращения в село бывшего совхозного детского сада. Он там не только когда-то был, но здание, правда, в аварийном состоянии, по адресу ул.Изобильная,9, существует и по сей день.

Другое дело, что сначала в нем хотели открыть социальный приют, а после на земельный участок под ним стала претендовать агрофирма «Золотая балка», в планах которой оказалось строительство общежитий для своих иногородних рабочих. Последнее потребовало бы изменение вида разрешенного использования данного земельного участка с зоны объектов образования на индивидуальное строительство, в чем агрофирме было отказано. Правда, это не повлекло какой-либо определенности по поводу перспектив использования участка.

Жителям села предлагают возить своих детей в детский сад №79 в поселке Первомайское, где, по сведениям городских властей, имеется достаточно свободных мест. Однако родители продолжают настаивать на восстановлении детского сада именно в Хмельницком.