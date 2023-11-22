Волки есть, но их как бы нет

Пока попавший в объектив камеры наблюдения в селе Орлином зверь не будет отловлен, никто не может с уверенностью сказать, волк это или не волк.

В социальных сетях распространяется видео, на котором волк заглянул в гости к жителям улицы Рябиновой в Орлином. Он не выглядит испуганным и чувствует себя рядом с жилищем человека достаточно уверенно. Что его привело в село, можно гадать, но сам факт появления в населенном пункте хищника весьма беспокоит.

Хищник пришел в село вечером 16 ноября.

На вопрос «Севастопольской газеты», как такое могло произойти, опасно ли присутствие хищника и что с этим делать, глава Орлиновского муниципального округа Александр Богуш сообщил, что ранее проблему с численностью хищных животных контролировали местные охотпользователи, с некоторых пор им это запретили. С тех пор с завидной регулярностью дикие звери, в частности, волки и лисы, заходят в населенные пункты Байдарской долины и пугают местных жителей.

— Подобные вопросы решаются на уровне природоохраны, Севприроднадзора и других подобных ведомств, — отметил А.Богуш. Он также сообщил, что, конечно, местные жители тревожатся и проблему обсуждают.

По его словам, пока дикие животные ни на кого не нападали, но их присутствие рядом с жилыми домами, безусловно, нервирует селян, хотя поделать с этим они ничего не могут. На вопрос, почему волк вышел к людям, глава муниципалитета предположил, что одной из вероятных причин может быть поиск пищи. При этом он уточнил, утверждать, кто замечен на кадрах камеры наблюдения, все-таки невозможно. Подтвердить: волк это или нет, можно, только поймав и изучив его.

На основании анализа данных из открытых источников можно сделать предположение, что на территории Севастополя обитают 10-12 взрослых волков. Абсурд ситуации в том, что за хищниками наблюдают, но никаких действий относительно безопасности граждан со стороны официальных государственных организаций не предпринимается.