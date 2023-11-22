В Ушаковой балке и на Фиоленте занялись засохшими деревьями

В самом старом парке Севастополя наконец-то спилили несколько сухих деревьев, а на Фиоленте — приступили к их инвентаризации.

На заседании городского правительства 13 ноября как раз после первого осеннего шторма в этом году, повалившего засохшие деревья, губернатор Михаил Развожаев дал поручение своему заместителю Евгению Горлову и департаменту природных ресурсов и экологии убирать до Нового года весь сухостой на территории Севастополя и предусмотреть компенсационное озеленение.

Ушакову балку чуть-чуть почистили

Через неделю, 17 ноября, Севприроднадзор в соцсетях отчитался, что часть работ по сносу и санитарной обрезке деревьев уже проведена.

В 2023 году комиссией в составе представителей ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства», Севприроднадзора, Общественного совета департамента, а также научного сообщества в парке было проведено обследование состояния зеленых насаждений. «Комиссия определила, что в ботаническом памятнике природы регионального значения «Ушакова балка» в неудовлетворительном состоянии находятся 208 деревьев, они рекомендованы к сносу, а 40 единиц — подлежат санитарной обрезке», — написано в отчете.

При этом местные жители знают, что, начиная с 2015 года, подобные обследования в Ушаковой балке проводились как минимум три раза: на деревья ставили метки красной и синей красками. Каждый раз на подобные мероприятия тратились немалые бюджетные средства, но кроме мониторинга дело не шло. Да еще на субботниках по сбору бытового мусора активные волонтеры, орудовавшие граблями, нарушили почвенный покров. В результате многие поляны, на которых ранее произрастали первоцветы, были уничтожены.

Вот и сейчас на объект приехали рабочие с бензопилами и с краю парка возле жилого массива спилили несколько деревьев. По словам очевидцев, «шесть-семь, не более». А работы там непочатый край, поскольку территория ботанического парка занимает площадь в 11 га. При этом даже невооруженным глазом видно, что большинство деревьев и кустарников болеют, особенно страдают сосны. Кроме этого, в августе из-за попустительства ГБУ «Парки и скверы», которое должно было обработать зеленые насаждения от карантинных вредителей, но вовремя это не сделало, многие деревья съела американская бабочка.

Фиолент — на очереди

На следующий день, 18 ноября, Севприроднадзор сообщил, что если в ботаническом памятнике природы регионального значения «Ушакова балка» вовсю идут работы по обрезке зеленых насаждений, то государственный природный заказник «Мыс Фиолент» только готовится к этим работам.

Той же представительной комиссией на Фиоленте несколько дней искали засохшие деревья, чтобы в дальнейшем их либо выкорчевать, либо обрезать.

И скорее себе в назидание департамент природных ресурсов и экологии в соцсетях написал: «Не секрет, что сухие засохшие деревья в случае возгорания могут легко распространить огонь на окружающую растительность или даже на строения. Так же такие деревья становятся местом гнездования и размножения различных вредительских организмов, таких как насекомые или грибы. Эти организмы могут затем атаковать соседние здоровые растения и стать источником заболеваний, которые могут распространяться на другие растения в округе. Поэтому необходимо принимать меры по обслуживанию и удалению засохших деревьев, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность окружающей среды и людей».