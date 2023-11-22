Следователи раскрыли убийство десятилетней давности

В 2013 году следствие решило, что погибший мужчина совершил самоубийство. Но через 10 лет открылись неизвестные обстоятельства преступления.

«В апреле 2013 года двое жителей села Верхнесадовое встретили в кафе 25-летнего односельчанина, с которым продолжили распивать спиртное. В ходе возникшей ссоры фигуранты избили знакомого, после чего один из них при содействии подельника выстрелил потерпевшему в висок из револьвера», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

В прокуратуре Севастополя уточнили, что избиение и два выстрела в висок произошли на улице. Там сообщники и оставили пострадавшего, а сами вернулись в бар и продолжили выпивать. Также известно, что револьверы, предназначенные для стрельбы патронами Флобера калибра 4 мм, злоумышленники приобрели в оружейном магазине Бахчисарая.

Собутыльники тогда сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что потерпевший неосторожно обращался с оружием. Через несколько суток молодой мужчина не приходя в сознание, скончался в больнице. С 2013 года это преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось не раскрытым.

Следственный комитет ведет системную работу в Севастополе по раскрытию преступлений прошлых лет. По результатам проведенной следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с оперативниками уголовного розыска было установлено, что в 2013 году в Верхнесадовом произошло убийство.

«В апреле этого года была установлена причастность к совершению особо тяжкого деяния двух жителей Севастополя. По ходатайству следователя судом им была избрана мера пересечения в виде заключения под стражу», — рассказали в Следкоме.

Вина собутыльников жертвы подтвердилась, в том числе и в ходе проведения сложной судебно-медицинской баллистической экспертизы, результаты которой открыли ранее неизвестные следствию обстоятельства. На данный момент расследование уголовного дела завершено, его заслушают в Севастопольском городском суде.