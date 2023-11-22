Скверу имени Анатолия Терентьева нужен памятник

В сквере имени учителя рисования Анатолия Терентьева может появиться еще бронзовый памятник в его честь. А может и не появиться — все зависит от решения чиновников.

В мастерской известного севастопольского скульптора Владимира Суханова было изготовлено несколько макетов к памятнику.

— В апреле ко мне пришли ученики Анатолия Терентьева, а их очень много, ведь он 40 лет преподавал в школе. Они обратились с просьбой сделать памятник их учителю. Пришли со своим предложением. Я сделала четыре эскиза, после чего у нас был небольшой художественный совет. Мнения разделились: ученики проголосовали за эскиз с рюкзаком, а художники — за более классическую работу: бюст с колонной. Эскизы направили в департамент архитектуры Севастополя, макеты обещали обсудить, — рассказала молодой севастопольский скульптор Мавра (Маргарита) Акимова.

Круговорот судьбы Мавры

М.Акимова родилась в Балаклаве. Ее первым учителем живописи как раз стал Анатолий Терентьев — балаклавский художник-акварелист, воспитатель, учитель, участник и ветеран ВОВ. Он с 1953 года жил в Балаклаве и более полувека проработал преподавателем рисования и черчения в школе №30. Среди учеников А.Терентьева множество деятелей культуры, художников, преподавателей ИЗО. В этом году всех его почитателей ждала особенная радость: они добились того, что новому скверу на ул.Новикова было присвоено имя их любимого педагога. Тогда-то и появилась логичная мысль: установить памятник тому, в чью честь и было названо это общественное пространство. Идею поддержали видные общественники, но почему-то снова всё застопорилось.

Многие ученики А.Терентьева стали успешными людьми — он искренне любил детей и буквально сумел окрылить многих из них, внушить уверенность в своих силах. Его ученица Мавра поступила в Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств на отделение скульптуры, а затем окончила Суриковский институт. Кстати, девушка сумела удивить искушенных педагогов своей дипломной работой «Жница». Женщину, собирающую урожай, она выполнила из пластилина. Знаменитый скульптор Александр Рукавишников очень удивился и сказал, что не думал, что из пластилина можно сделать такую большую работу.

М.Акимова получила диплом и вернулась в родную Балаклаву.

— Балаклава — источник моего вдохновения, — говорит девушка. То, что она стала коллегой В.Суханова и стала работать вместе с ним в его мастерской, молодой скульптор считает «круговоротом судьбы» и стечением обстоятельств, а еще — мистическим влиянием Балаклавы.

— С Владимиром Сухановым мы познакомились через моих родителей. Его работы оказали на меня влияние еще в моем детстве. И вдруг произошло знакомство, а потом он позвонил и сказал, что ему нужна помощь в изготовлении рельефов для композиции ветеранов-подводников в Балаклаве. Оказывается, всё детство я ходила мимо памятников, которые он сделал, но не знала, что до сих пор существует эта скульптурная мастерская, — рассказала молодой скульптор.

С того момента известный скульптор и начинающий, но одаренный, стали коллегами.

Притяжение старой мастерской

Мастерская скульптора, заслуженного деятеля искусств города В.Суханова, существует с 1980 года. Ее открыли в бывшей угольной котельной: когда проложили магистраль центрального отопления от районной котельной, помещение передали под нужды художников. И здесь, в далеко не самых лучших условиях, десятки лет трудился известный скульптор. И именно здесь появились скульптуры и памятники выдающимся личностям города-героя: «Бойцам невидимого фронта, разведчикам Черноморского флота», Памятный знак морякам эскадры Черноморского флота, бюст Адмиралу Макарову.

Скульптурные композиции В.Суханова — неотъемлемая часть архитектурного облика Балаклавы и Севастополя. Это и арка на въезде в Севастополь, памятники Крестовскому, Назукину и многое другое.

Чтобы спуститься в подвальную мастерскую скульпторов, нужно преодолеть множество ступенек. Снаружи все кажется древним, да и в самой мастерской ничего не напоминает о коммунальном комфорте. В холодный день здесь очень холодно и трудно находиться больше десяти минут, но мастера словно привыкли этого не замечать. А сама мастерская, пропитанная атмосферой творчества, словно находится в каком-то безвременье. Сейчас В.Суханов работает над бюстом Терлецкого, Героя Советского Союза. Правда, финансирования на памятник пока нет.

— Я каждый день прихожу в мастерскую. Владимир Егорович приходит утром, а я — попозже. Мы как-то удачно распределяем время. К сожалению, жизнь скульптора тяжелая. Многое зависит от заказчика. Порой заказчик не слишком разборчив в искусстве и не всегда прислушивается к профессиональному мнению. Деньги приносят в основном частные заказы. Считаю, что В. Суханову не оказывается должного внимания, — говорит М.Акимова.

Судьба мастерской под вопросом

Оказывается, судьба мастерской до сих пор тоже не решена. Помещение с 2014 года не передавалось на баланс учреждений, подведомственных правительству Севастополя. Содержание мастерской полностью лежит на В.Суханове, который несет значительные финансовые расходы. Недавно общественники Севастополя при поддержке депутата Татьяны Лобач, космонавта Антона Шкаплерова и Андрея Соболева написали обращение в правительство города, но пока на него ответа нет.

«Общественность города просит рассмотреть вопрос и оказать помощь в передаче помещения мастерской в ведомство Департамента культуры города Севастополя с сохранением и дальнейшим развитием скульптурной мастерской под руководством Владимира Егоровича Суханова, для создания в городе Севастополе сообщества дипломированных скульпторов, сохранения культурного наследия города Севастополя, продолжения традиций. А также для сохранности большого количества скульптурных работ, созданных на протяжении более 40 лет», — говорится в обращении.

— Я хочу, чтобы мастерская осталась скульптурной мастерской. Можно сделать мастерскую-музей. Здесь ведь хранится множество работ Владимира Егоровича. Чтобы люди могли приходить и видеть, где работают скульпторы, и проводить мастер-классы — для детей, подростков, молодежи, — говорит молодой скульптор.

Словом, для решения судьбы мастерской и памятника А.Терентьеву нужна поддержка города. И скульпторы сейчас снова находятся в ожидании.