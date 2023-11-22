Речь идет о ребятах, которые входят в объединение «Спортивная радиопеленгация» Севастопольской станции юных техников.

Севастопольцы вошли в сборную России по радиоспорту в результате их побед на всероссийских соревнованиях.

Всего в сборную России входят 48 участников, из которых пятеро – севастопольцы, это Алиса Колесова, Алексей Трофимов, Вероника Трофимова, Ксения Цуварева, Алексей Одинцов. Всех их тренируют Анна и Светлана Евстигнеевы).



Как сообщается на сайте Станции юных техников, тренировочные сборы прошли в Кисловодске, на базе Южного федерального центра спортивной подготовки, который является ведущей базой подготовки сборных команд России по различным видам спорта.



В Кисловодске спортсмены совершенствовали свое спортивное мастерство в высокогорной местности, а также прошли серию тестов, которые показали их уровень общей физической работоспособности.

Кроме того, ребята прошли узконаправленные тесты, которые позволили определить ряд медицинских показателей: вариабельность ритма сердца, динамометрию, функциональный скрининг движений, вертикальную устойчивость в статическом положении и так далее.

В целом, сборы показали готовность спортсменов к дальнейшей спортивной борьбе, в том числе психологическую и эмоциональную.