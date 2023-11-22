Севастопольцы накопили многомиллионные долги за коммунальные услуги

«Провел очередное совещание по долгам перед ресурсоснабжающими организациями и долгами жителей перед управляющими компаниями. Долгов порядка 150 млн рублей. Это очень большая сумма. Дана задача управляющим компаниям проводить претензионно-исковую работу в отношении должников. Просьба к домовым комитетам — проводите работу со своими соседями. Эти деньги недополучают управляющие компании и не доводят до конкретного исполнения», — объяснил Е.Горлов.

Он рассказал, что у жителей одного из многоквартирных домов возникли проблемы, о которой они даже рассказали губернатору. Но проверка выявила, что жильцы задолжали два миллиона рублей и поэтому управляющая компания не смогла заменить запорную арматуру и провести ремонт кровли.

Еще Е.Горлов посоветовал внимательно смотреть, какую управляющую компанию выбирать, «так как сейчас развелось много мошенников, а получить лицензию на управление МКД не составляет особого труда».

«Смотрите кого выбираете. Севжилсервис оставил жильцов с 18 миллионным долгом. Это сейчас распространится на граждан, граждане будут вынуждены компенсировать. Но то, что они подписали протокол и выбрали эту управляющую компанию, конечно, уже все забыли. Поэтому нужно внимательно относиться, работать с Госжилнадзором, у них правдивая информация. Мошенников тоже очень много. Есть организации, где только директор и бухгалтер. Да, сегодня получить лицензию — проблемы нет, если ты знаешь жилищное законодательство. Смотрите, что подписываете, какие вам предлагают услуги», — настоятельно порекомендовал и.о.вице-губернатора.

Судя по всему, во всех коммунальных проблемах основная вина и ответственность лежит на самих жильцах и именно им нужно проверять состоятельность УК, даже если у компании есть лицензия.