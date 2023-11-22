Севастопольским Ворошиловским стрелкам помогла Людмила Павличенко

На всероссийском детском турнире по стрельбе участник из Севастополя стрелял отлично. А третье место в творческом конкурсе команде города-героя досталось за рассказ о легендарном снайпере.

В поселке Сукко, Краснодарского края, во всероссийском детском центре «Смена» проходил финал Первого Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок». В нем участвовало 130 школьников из 35 регионов России.

В учебно-тренировочном центре профессионального мастерства юные спортсмены две недели занимались строевой подготовкой, самообороной без оружия, тренировались в сборке и разборке автомата, учились ориентироваться на местности и отрабатывали полученные навыки на полосе препятствий и в военно-спортивной игре «Зарница». Кроме этого они участвовали в соревнованиях в пулевой стрельбе, метании снаряда и творческом конкурсе, для которого готовили «Боевой листок», посвященный прославленным снайперам, участникам Великой Отечественной войны.

Севастополь на фестивале представляли учащиеся гимназии №10 Анастасия Солонько и Денис Полянский, сообщила пресс-служба регионального отделения ДОСААФ России.

В категории «Пулевая стрельба ВП 20» Д.Полянский занял 1 место с результатом 127 очков, А.Солонько — 35-е, набрав 59 очков. В категории «Пулевая стрельба ВП 40» у Д.Полянского 3 место, а у А.Солонько — 39-е. Зачет у юношей и девушек был раздельным.

В творческом конкурсе севастопольцы завоевали третье место. Они подготовили презентацию о Герое Советского Союза снайпере Людмиле Павличенко. Это был интересный рассказ, потребовавший от авторов исследовательских навыков и поиска информации о подвигах снайперов во время войны.