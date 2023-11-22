Разрабатывают метод электромагнитной беспроводной связи под водой

Ученые кафедры «Электронная техника» Севастопольского государственного университета (СевГУ) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» провели ряд экспериментов, которые доказали большую пропускную способность и высокую надежность магнитной связи под водой. Об этом сообщает пресс-служба СевГУ.

Речь идет о технологии качественной беспроводной связи под водой, которая пока не разработана в полной мере и не имеет практического использования.

В частности, пока невозможна геолокация объектов на глубине, так как туда не проходит сигнал GPS и других навигационных систем.

«Есть несколько способов для обеспечения связи под водой. Акустический, известный уже около века – он имеет серьезные ограничения, но эффективно используется для подводных лодок. Оптический дает хорошие скорости передачи данных, но на очень коротком расстоянии, а главное – для установления связи нужна прямая видимость между устройствами связи, и шторм или взвесь могут помешать этому. Третий известный вид связи обеспечивает хорошую дальность – использование сверхдлинных волн для передачи телеграмм на подлодки в любую точку земного шара, но информационная емкость сообщений почти нулевая», — рассказал профессор кафедры «Электронная техника» Игорь Широков, предложив для обеспечения стабильной высокоскоростной связи опробовать электромагнитную связь.

Таковая обеспечивается распространением магнитных и электрических волн попеременно. Именно это и было причиной того, что ее не рассматривали в качестве подводной прежде. Дело в том, что переменное магнитное поле проходит сквозь водную среду, а электрическое очень быстро затухает.

«Но перед нами и не стоит задача передать сообщение на другой край Земли. Нам нужно разработать эффективную технологию для работы на коротких расстояниях – не более 100 м. Около 20 лет назад я разработал систему для поиска шахтером под завалами, и тогда магнитная связь позволила точно установить местоположение человека через 40 метров породы и бетона. Когда СевГУ в рамках программы «Приоритет 2030» приступил к разработке безэкипажных судов, мы решили попробовать адаптировать технологию для моря», — отметил ученый.

Он предложил использовать только магнитную волну, продуцируемую устройством-передатчиком. Результаты (эксперименты проводились в опытовом бассейне СевГУ и в одной из севастопольских бухт) оказались поразительными, но повторные испытания исключили ошибку.

«Мы получили очень обнадеживающие результаты. Переменное магнитное поле позволяет на небольших расстояниях получить такую скорость связи, что можно передавать видеофайлы – ни одна беспроводная связь под водой не позволяет это сделать. При этом ни уровень прозрачности воды, ни волнение, ни местоположение приемника и передатчика относительно друг друга решающей роли не играют, – констатировал И.Широков.

Согласно расчетам ученых, мультимодульное устройство, куда будут установлены магнитный и акустический передатчики, позволит обеспечить надежную связь и определять местоположение аппаратов относительно оператора. А так как он будет находиться на поверхности, то можно будет «привязать» объекты к системе навигации.

Ученый уверен, что у устройства магнитной связи широкий спектр применения. Например, можно было бы обеспечивать довольное точное причаливание безэкипажных судов.

Магнитная связь также могла бы обеспечить работу автономных устройств, обследующих дно порта или трубопроводы, опоры мостов, днища кораблей. Имеются также перспективы применения в гидрографии или подводной археологии.