С 1 января 2024 года вступает в силу региональный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты города Севастополя, связанные с регулированием индексации пособий и выплат».

Социальные пособия и выплаты проиндексируют в соответствии с законом о бюджете Севастополя на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Согласно основным показателям прогноза социально-экономического развития города Севастополя на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, индекс потребительских цен на товары и услуги в среднем за 2023 год составляет 105,2 (оценка), на 2024 год — 104,9, на 2025 год — 104,0 (базовые).

Данные показатели обеспечивают увеличение размеров пособий и отдельных видов социальных выплат, а именно: ежемесячных социальных выплат ветеранам ВОВ; единовременного пособия на погребение; пособия по уходу за ребенком-инвалидом; ежемесячной денежной выплаты жителям осажденного Севастополя, ежемесячной пожизненной стипендии, лицам из числа участников обороны Севастополя 1941 – 1942 годов и освобождения Севастополя; выплаты на содержание детей, переданных в приемную семью; ежемесячной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и другие.

Так средняя ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей, переданных в приемную семью в 2023 году составляла — 22 481 руб. С учетом компенсации в 2024 году эта категория будет получать в среднем 23 650 руб. В 2025 году — 24 809 руб. в месяц.

Пособие на ребенка в 2023 году — 815 руб.; в 2024 — 857 руб; в 2025 — 899 руб.

Финансовая поддержка в виде регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в 2023 году — 128 066 руб; в 2024 — 134 726 руб.; в 2025 году — 141 328 руб.

Выплата пособия по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения в 2023 — 11 071 руб.; в 2024 — 11 650 руб.; в 2025 — 12 221 руб.

Ежемесячная денежная выплата жителю осажденного Севастополя в 2023 году — 3 838 руб.; в 2024 — 4 038 руб.; в 2025 — 4 236 руб.