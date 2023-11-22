По итогам Первенства города по спортивной борьбе сформируют сборную команду Севастополя

Поединки проходили в четырех дисциплинах, в числе которых вольная и греко-римская борьба, панкратион и грэпплинг.



В соревнованиях приняли участие более 300 представителей спортивных школ и клубов города, возраст участников – старше 12 лет.



Как сообщается, по итогам Чемпионата и Первенства Севастополя будет сформирована сборная команда на 2024 год, которая будет представлять Севастополь на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, Чемпионате России по греко-римской борьбе, а также в Минске, где пройдет Международный турнир среди «вольников» на призы Александра Медведя.