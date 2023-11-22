Догазификация в Севастополе продолжается

Но большая часть заявок на бесплатное подключение к газораспределительным сетям отклоняется.

По программе догазификации в Севастополе через портал единого оператора на подключение домовладений к сети газораспределения было подано 3820 заявок, из которых 2320 отклонено по независящим от ГУП «Севастопольгаз» причинам, в частности из-за несоответствия критериям догазификации.

При этом газовое госпредприятие заключило 1343 договора на технологическое присоединение объектов капитального строительства, в том числе 684 договора на территории эксплуатации газопроводов ПАО «Севастопольгаз», сообщает пресс-служба ГУП «Севастопольгаз».

В рамках программы с апреля 2021 года ГУП подключил к газораспределительной сети 390 жилых домов. В Андреевка — 134; Фронтовом — 94; Полюшко — 33; Осипенко — 7; Орловке — 31; Вишневом — 13; Терновке — 7; Родноем — 3; Солнечном — 48 и в Каче — 20.

С февраля этого года заявки о подключении от газораспределительной организации ПАО «Севастопольгаз» начали поступать непосредственно в ГУП «Севастопольгаз». На конец ноября принята 131 заявка от льготников, с ними заключено 88 договоров.

Программа догазификации — это бесплатное строительство региональным оператором газопровода до границы земельного участка индивидуального жилого дома в газифицированном населенном пункте. При этом внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу. Льготникам и эти затраты компенсируют.

Первоначально программу социальной газификации в России должны были выполнить к концу 2022 года, но потом ее сделали бессрочной.

В Севастополе в программу социальной догазификации включили более 18 тысяч домовладений.