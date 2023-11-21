Учебные заведения отремонтировали хорошо, но не все

До конца года будут завершены капитальные ремонты школы №60, гимназии №2 и политехнического лицея на ул.Олега Кошевого. А вот детский сад на ул.Громова придется снести.

В Севастополе по президентской программе капитального ремонта школ уже завершены два объекта школы №28. До конца года будет закончен ремонт всех корпусов школы №60 и гимназии №2.

— В следующем году ремонты по этой программе продолжатся, но пока я не могу назвать конкретные школы, — заявил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос в прямом эфире Центра управления регионом.

Родители поинтересовались, когда наконец-таки откроется политехнический лицей на ул.Олега Кошевого, 1. Ремонт там начался еще в 2021 году и явно затянулся. Учащиеся лицея временно переведены в корпус начальных классов на улице Корсунской, 22. Ожидалось, что испытать неудобства оба учебных учреждения будут недолго.

— Так получилось, что проект был начат до момента значительного подорожания ресурсов. Нам пришлось зайти в экспертизу и пришлось зайти в переоценку. Сейчас подрядчик опаздывает, к нему применяются все необходимые санкции. До конца года, я думаю, мы закончим этот объект и ребята уже с 9 января пойдут в новый корпус, — пояснил М.Кривонос.

По его словам, процент готовности очень высокий. Сейчас в двух корпусах из трех уборщики моют кабинеты. Кроме того, в здании, где расположен спортивный зал, тоже заканчивается ремонт, осталось лишь устранить недоделки.

Явно неудачно складывается ситуация с ремонтом бывшего интерната №5 на ул.Леваневского на Северной стороне. Изначально планировалось, что здание передадут под один из образовательных корпусов школы №40. Но М.Кривонос озвучил другую информацию.

— Интернат №5 — это здание, которое передано станции юных техников. Был начат ремонт, но в ходе производства работ были выявлены дефекты, которые потребовали дополнительного перепроектирования. Когда начали заниматься фасадом, выяснили, что на объекте была трещина, которая была скрыта определенным слоем штукатурки и для безопасности детей потребовалось перепроектирование.

М.Кривонос пообещал, что объект точно будет готов, но точно не в этом году. Возможно, в следующем году ремонт все-таки завершится, но и это не точно, хотя «вероятность крайне велика».

После начала капитального ремонта детского сада на ул.Громова также выяснилось, что просто заменить окна и кровлю — не получится.

— Было принято решение, что его нужно демонтировать полностью и на его месте планируется строительство нового детского сада. Тоже сейчас в проектировании, в работах, в изучении. Требования, по которым строился детский сад много лет назад, кардинально изменились. Технические характеристики земельного участка уже совершенно другие. Земли необходимо больше по современным стандартам. Мы смотрим все, что можно разместить на этом земельном участке и этот проект мы реализуем, — сообщил руководитель департамента образования.

Он заверил, что дефицита мест в детских садах в Севастополе нет. Любому ребенку с полутора лет в дошкольном учреждения предоставят место уже через два месяца после подачи заявления.

Родители также спрашивали когда откроется детский сад на ул.Токарева, который построен на деньги частного застройщика и уже сдан.

— Сейчас проводятся работы по благоустройству территории и обеспечении безопасности детей. Здание граничит с объектом, на котором проводится строительство. Плюс прорабатываются все вопросы по транспортной логистике. Рядом не было остановочных павильонов, их планируется обустроить и предусмотреть места для парковок, — ответил М.Кривонос.

В этом году завершится ремонт здания начальной школы №9 на ул.Инженерной, 45. Там сейчас благоустраивается территория, а оборудование для столовой и для обучения уже закуплено. Ожидается, что отремонтированное учебное заведение начнет снова принимать школьников с третьей учебной четверти.