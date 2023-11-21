Сохранность здания фабрики мороженого обещают отстаивать

По крайней мере, об этом сообщили в правительстве Севастополя, отреагировав на информацию севастопольского историка и общественника Степана Самошина о работах, которые проводятся в здании бывшей фабрики мороженого, но не были никем анонсированы.

Сотрудники управления охраны объектов культурного наследия 20 ноября провели надзорное мероприятие на ул.Портовая, 4 по факту возможного нарушения законодательства, сказано в информации пресс-службы. Как оказалось, это здание входит в перечень исторических зданий, и на территории этой объединенной зоны охраны запрещено любое изменение их архитектурно-художественного решения.

По результатом проведенного надзорного мероприятия сотрудники Севнаследия обнаружили, что «в здании произведен демонтаж оконных заполнений и лепных венков с лентами, расположенными под окнами». В адрес собственника здания направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия, а именно «о необходимости сохранения архитектурно-художественной композиции здания».

Переделывают в гостиницу

Как рассказал «Севастопольской газете» С.Самошин, он побывал на Портовой, 4 и получил пока лишь неофициальную информацию от строителей, которые в настоящее время ведут там необъявленные работы. Вопреки установленным требованиям на стройке отсутствует паспорт объекта, из которого можно было бы понять характер производимых работ.

На словах, прораб (или, возможно, мастер) сообщил, что здание собственник решил переформатировать в гостиницу. Правда, отметил, что все лепные украшения фасада будут сохранены и воссозданы. При этом на визуализации, которую в своем телефоне показал прораб, венки (на самом деле, это называется фестонами), С.Самошин не обнаружил.

Со слов прораба, здание будет облицовано «дагестанским» камнем, по подобию местного известняка, но прочнее.

Еще один элемент, подсмотренный на визуализации — надстройка в виде мансарды.

С.Самошин оставил свои координаты, предложив хозяину стройки связаться с ним, однако пока никаких звонков не последовало.

Историк также посетовал, что, начиная подобную реконструкцию, городскую общественность не ставят в известность. Собственно, паспорта объекта там не появилось и по сей день.

— Реконструкции исторических зданий небезразличны обществу, о этом было бы правильно сообщать заранее, — подытожил С.Самошин.