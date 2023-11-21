Проекты юных изобретателей из Севастополя отмечены медалями на Кипре

Разработка А.Адонина (нацчный руководитель Ольга Рогова) получил серебро за проект «Управление движением упругого объекта при оптимальном перемещении», а Дарья Дербасова (научный руководитель – Надежда Королькова) – за работу «Новые виды органических удобрений».

Работа А.Адонина посвящена разработке метода конструирования оптимальных управлений движением упругого объекта, обеспечивающих заданное конечное состояние объекта и отсутствие колебаний в конце движения.

Исследования девушки посвящено выработке нового подхода к получению органических удобрений, базирующийся на эффекте кавитации (кавитация возникает в результате местного понижения давления в капельной жидкости).

По пути в шорт-лист

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Севастопольского отделения Малой академии наук Сергей Пасеин, ранее оба учащихся МАН вместе с командой приняли участие в международном Салоне изобретений и новаций «Новое время», который ежегодно проходит в Севастополе по инициативе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

В рамках салона «Новое время» определяются проекты, которые затем получают приглашение поучаствовать в Международном салоне изобретений «Архимед», который проводится в Москве. Там и происходит отбор лучших из лучших в масштабе России.

Как правило, разработки севастопольцев попадают в шорт-лист. На деле это означает практическое продвижение проектов на различных международных салонах, которые проводятся за рубежом. Само участие в таких салонах сопряжено с рядом сложностей.

Так, по словам С.Пасеина, один только регистрационный взнос за заочное участие в международных салонах такого уровня варьируется от 800 долларов до 2000 евро. Попадание же в шорт-лист ВОИР берет на себя финансовую сторону для наиболее интересных работ, попавших в шорт-лист.

– Севастопольское отделение МАН уже более десяти лет сотрудничает с ВОИР, и стало уже обычной практикой, что две-три наши работы ежегодно выставляются на международных салонах бесплатно для наших учащихся, – рассказал С.Пасеин.

Не Кипром единым

По его словам, сейчас уже подготовлены еще несколько работ, они отправили на другой международный салон, в Таиланд. Помимо традиционных плакатов и стендов, на этот раз по требованию организаторов, участники должны представить еще и видеосопровождение своего проекта, причем, на английском языке. Таким образом, с каждым годом участие в подобных салонах становится все сложнее и интереснее.

С.Пасеин особо отметил, что в Таиланд отправлены работы других учащихся МАН, не тех, что участвовали в форуме на Кипре.

Теперь остается дождаться результатов.