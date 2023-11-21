Проекты юных изобретателей из Севастополя отмечены медалями на Кипре
Учащиеся Севастопольской Малой академии наук (МАН) Алексей Адонин и Дарья Дербасова завоевали серебряные медали во Всемирном Изобретательском Форуме «Global Invention Forum in Cyprus».
Разработка А.Адонина (нацчный руководитель Ольга Рогова) получил серебро за проект «Управление движением упругого объекта при оптимальном перемещении», а Дарья Дербасова (научный руководитель – Надежда Королькова) – за работу «Новые виды органических удобрений».
Работа А.Адонина посвящена разработке метода конструирования оптимальных управлений движением упругого объекта, обеспечивающих заданное конечное состояние объекта и отсутствие колебаний в конце движения.
Исследования девушки посвящено выработке нового подхода к получению органических удобрений, базирующийся на эффекте кавитации (кавитация возникает в результате местного понижения давления в капельной жидкости).
По пути в шорт-лист
Как рассказал «Севастопольской газете» директор Севастопольского отделения Малой академии наук Сергей Пасеин, ранее оба учащихся МАН вместе с командой приняли участие в международном Салоне изобретений и новаций «Новое время», который ежегодно проходит в Севастополе по инициативе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
В рамках салона «Новое время» определяются проекты, которые затем получают приглашение поучаствовать в Международном салоне изобретений «Архимед», который проводится в Москве. Там и происходит отбор лучших из лучших в масштабе России.
Как правило, разработки севастопольцев попадают в шорт-лист. На деле это означает практическое продвижение проектов на различных международных салонах, которые проводятся за рубежом. Само участие в таких салонах сопряжено с рядом сложностей.
Так, по словам С.Пасеина, один только регистрационный взнос за заочное участие в международных салонах такого уровня варьируется от 800 долларов до 2000 евро. Попадание же в шорт-лист ВОИР берет на себя финансовую сторону для наиболее интересных работ, попавших в шорт-лист.
– Севастопольское отделение МАН уже более десяти лет сотрудничает с ВОИР, и стало уже обычной практикой, что две-три наши работы ежегодно выставляются на международных салонах бесплатно для наших учащихся, – рассказал С.Пасеин.
Не Кипром единым
По его словам, сейчас уже подготовлены еще несколько работ, они отправили на другой международный салон, в Таиланд. Помимо традиционных плакатов и стендов, на этот раз по требованию организаторов, участники должны представить еще и видеосопровождение своего проекта, причем, на английском языке. Таким образом, с каждым годом участие в подобных салонах становится все сложнее и интереснее.
С.Пасеин особо отметил, что в Таиланд отправлены работы других учащихся МАН, не тех, что участвовали в форуме на Кипре.
Теперь остается дождаться результатов.