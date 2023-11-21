Предлагают нарисовать свою клумбу

Придумать авторскую клумбу предлагают ГБУ «Парки и скверы», организуя творческий конкурс «Рисуй цветами», с приглашением принять в нем участие школьников от шести до 16 лет.

Им предлагается нарисовать клумбу своей мечты, а победителям обещают, что их рисунки будут воплощены на одной городских улиц во время летнего оформления 2024 года.

Желающим попробовать себя в качестве ландшафтного дизайнера надо будет подать заявки в ГБУ «Парки и скверы» до 11 декабря. Заявки принимаются по адресу: ГБУ «Парки и скверы», ул.Мельникова, 56 или по электронной почте parki-concеpt@mail.ru.

Принять участие в голосовании можно при наличии подписки на телеграм-канал

https://t.me/parkiskvery, там же с 18 по 25 декабря пройдет итоговое онлайн-голосование, его результаты огласят 15 января 2024 года.

Создавать клумбу предлагают из 11 видов цветов, использовав опубликованную схему объекта.

Конкурс разделили на два этапа: сначала специальная комиссия рассмотрит все поданные заявки и отберет лучшие работы, которые и примут участие во втором этапе. Окончательных победителей определят по результатам онлайн-голосования. Таковых будет трое, и по их проектам создадут цветочные клумбы в сквере на проспекте Генерала Острякова.

Устроители рассчитывают, что школьники смогут мобилизовать всю свою фантазию и воображение, а кто-то, возможно, увлечется рисованием цветами настолько, что выберет для себя профессию ландшафтного дизайнера.

Да, и еще, решившим поучаствовать предлагается внимательно изучить условия конкурса, в том числе технические, а также критерии оценивания работ. Чтобы точно знать, что и как рисовать.