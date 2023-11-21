Пособие на погребение можно оформить на Госуслугах

Социальное или дополнительное пособие на погребение теперь можно оформить на Госуслугах. Размер материальной помощи составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

«Для этого нужно зайти на портал через свой личный кабинет и в поисковой строке ввести запрос «пособие на погребение», после чего бот-помощник сам предложит нужную услугу. Выплата предоставляется в виде социального либо дополнительного единовременного пособия, — сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.

Социальное пособие на погребение выплачивается за умершего, который на дату смерти не работал, не являлся пенсионером и проживал в Севастополе. Данная выплата составляет 7 551 рубль. Дополнительное единовременное пособие в размере 5 102 рубля положено тем, кто работал и жил в Севастополе и 9 037 рублей — пенсионерам, которые на момент смерти не работали.

Социальное пособие выплачивается в течение одного рабочего дня после получения необходимых документов. Дополнительное пособие — в течение трех рабочих дней.

Обратиться за выплатой можно не позднее шести месяцев со дня смерти человека, уточнили в департаменте.