На «СевРобоФесте» кипели нешуточные страсти

Восемнадцатый межрегиональный робототехнический турнир «СевРобоФест», состоявшийся 18 и 19 ноября в Малой академии наук Севастополя, собрал рекордное число участников, в соревнованиях приняли участие 500 юных робототехников из разных городов Крыма.

Испытать себя и потягаться с более (или менее) опытными соперниками решили ребята из Симферополя, Ялты, Луганска и Севастополя. Организаторы приготовили разные задания для участников различных возрастов.

Так, в первый день малышам надо было командой из двух человек собрать и запрограммировать своего робота. Во второй день в борьбу вступили робототехники постарше, выведя своих роботов на полосу препятствий. Предварительно им также нужно было собрать своих роботов, после чего управлять им при помощи мобильного телефона или какого-то иного устройства.

Соревнование было построено таким образом, что на трассе оказывались одновременно два робота, которым не возбранялось создавать помехи друг другу. Задача – несмотря на все это, первым добраться до финиша.

Это и стало главной изюминкой турнира, определившей нешуточные эмоции, которые разгорелись вокруг всего действа. Отметим, что, помимо непосредственных участников, наблюдать за соревнованиями пришли их друзья, родители и все желающие вкусить дух активного игрового соперничества. Кроме того, в соцсети велась прямая трансляция.

– Никакие приемы при этом запрещены не были, но ведь зрители не очень любят тех, кто не гнушается ради достижения результата неких не очень правильных приемчиков. Отсюда поддержка и порицания зрителей, – рассказал С.Пасеин.

Директор и сам включился в сопереживание бескомпромиссной борьбе, вспоминает, как в процессе прохождения полосы препятствий один из роботов, которого трижды блокировал соперник, всякий раз переезжал через него, устраняя тем самым досадную помеху.

Что касается победителей, то они определились в разных возрастных категориях. В младшей главный приз достался команде из Малой академии наук Севастополя, в старшей первое место получила команда частного клуба «СевРобо» (г.Севастополь), а второе место заняла команда из Луганска.

Интересно, что с роботом последних в одном из заездов произошла поломка прямо на старте, робот буквально развалился на части. Однако участник так быстро сумел его восстановить, что тот даже догнал робота-соперника.