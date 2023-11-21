К концу недели ждем потепления

Новый циклон пройдет по регионам юга России на этой неделе, принеся очередную порцию холодного воздуха, дождей, снега и ветра, однако в пятницу ему на смену придет резкое потепление.

Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

В связи с циклоном в конце прошлой недели штормовое предупреждения из-за сильных дождей и ветра с порывами до 35 м/с было объявлено в Крыму, ветер за выходные повредил кровли 29 многоквартирных домов и повалил в населенных пунктах более 600 деревьев. В Ялте, как сообщила в понедельник глава городской администрации Янина Павленко, ветром была повреждена труба котельной, из-за чего без отопления остались более 1,5 тысяч жителей. Штормовые предупреждения также объявлялись в Краснодарском крае, Калмыкии и других регионах юга России.

«Во вторник сохранится сильный ветер в восточной половине территории юга страны — Калмыкии, Астраханской области. В среду на юг России выходит новый циклон, который пройдет через Черное море, Крым, затем побережье Азовского моря. Непогода вновь захватит в среду Ростовскую область и Краснодарский край, в четверг — Волгоградскую область, север Астраханской области.<...> В пятницу циклон уйдет в Казахстан, ему на смену придет антициклон и вместе с ним — резкое потепление», — сказала А.Котилевская.

В Севастополе на этой неделе пройдут дожди. В среду прогнозируют до 14 градусов тепла, в четверг — понижение до 6-8 градусов, а в пятницу повышение до 14 градусов при дождях.