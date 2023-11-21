Ищут перевозчиков на пригородные маршруты

Перевозка пассажиров в пригородные села Севастополя будет осуществляться по регулируемым тарифам: 24 рубля при оплате Единой городской картой Севастополя (ЕГКС) и 30 рублей при оплате наличными.

На сайте госзакупок появилось четыре тендера в общей сумме на 380 млн рублей на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.

Для обеспечения регулируемого тарифа на маршрутах: №45 «пл. Захарова – с.Фронтовое»; №51 «пл.Захарова – с.Дальнее»; №51-А «пл.Захарова – с.Верхнесадовое, ул.Симиренко» — выделяется 71,26 млн руб.

Маршруты №37 «Родниковое – Передовое – 5-й км»; №41 «Передовое – 5-й км» обойдется бюджету в 159,5 млн руб. А маршрутов №106 «пл.Захарова – ГРЭС» и №127 «пл.Захарова – 5-й км» – в 50 млн руб.

Также поддержат регулируемый тариф на маршрутах: №182 «с.Передовое – Балаклава – 5-й км» и №183 «5-й км – с.Передовое». Начальная конкурсная цена этих перевозок 99 млн руб.

Цена каждого тендера рассчитывалась исходя из средней стоимости 100 рублей за один км. Все контракты заключаются на срок два года: с 1 января 2024 года года по 31 декабря 2025 года.

Согласно техническому заданию подрядчик должен предоставить на линию автобусы, имеющие в салоне валидаторы, системы видеонаблюдения, аппаратуру спутниковой навигации. Все транспортные средства должны быть обеспечены системами отопления, вентиляции; а также дополнительными сервисами для пассажиров, например, сетью Wi-Fi, USB-зарядками, кнопки открытия дверей пассажирами. Автобусы должны быть окрашены в корпоративные цвета.

Напомним, по новой транспортной схеме с 1 января 2024 года на всех пригородных маршрутах будет действовать регулируемый тариф. А маршрут №137 «Кача – пл.Ушакова» станет коммерческим — проезд на нем обойдется в 146 рублей. При этом вводится дополнительный маршрут №36, который будет курсировать из Качи до пл.Захарова по регулируемому тарифу — 24-30 рублей (в зависимости от формы оплаты) и бесплатно — для льготников.